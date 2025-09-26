Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes evinde Esenler Erokspor'u mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği ligin yeni takımlarından Esenler Erokspor'u 90-76 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, lige galibiyetle start verdi.

Esenler Erokspor ise tarihinde ilk kez yükseldiği Basketbol Süper Ligi'ne yenilgiyle başladı.

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dessert 11, Cordinier 16, Erkan Yılmaz 4, Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Smits 7, Swider 8, Rüzgar Fenemen

Esenler Erokspor: Crawford 17, Simmons 6, Cornelie 3, Egehan Arna 5, Galloway 10, Thurman 9, Love 21, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-28

3. Periyot: 66-49