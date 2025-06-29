FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.'lik maçında Potanın Perileri, Litvanya ile kozlarını paylaşıyor.
Çeyrek finalde İtalya'ya kaybeden, ardından sıralama maçında Almanya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde yer almak için kazanmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
LİTVANYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
LİTVANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.'lik turunda oynanan Litvanya-Türkiye maçı 29 Haziran Pazar günü saat 11.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.