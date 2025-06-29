Litvanya - Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)

Potanın Perileri, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7. lik maçında Litvanya ile karşı karşıya geliyor. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde yer almak için ay-yıldızlılar kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 11:38