Athletic Bilbao - Getafe CANLI YAYINI | Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 10. hafta maçında Athletic Bilbao, Getafe'yi konuk ediyor. Ev sahibi ligde tek galibiyet ile hanesine 14 puan yazdırarak 8. sırada yer alırken konuk ekip ise 3 galibiyet ve -3 averajla 12. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?