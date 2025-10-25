CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran: Tedesco'ya sahip çıkmak... Sadettin Saran: Tedesco'ya sahip çıkmak... 13:33
İşte Trabzonspor'un güncel borcu! İşte Trabzonspor'un güncel borcu! 12:24
Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 11:39
Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? Galatasaray... Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? Galatasaray... 11:09
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 10:39
Osimhen Buruk'u yakalayacak! Dikkat çeken istatistik Osimhen Buruk'u yakalayacak! Dikkat çeken istatistik 10:34
Daha Eski
Buruk kararını verdi! Sözleşme... Buruk kararını verdi! Sözleşme... 09:33
Yalçın'dan Fenerbahçe'ye yakın takip! Yalçın'dan Fenerbahçe'ye yakın takip! 09:07
Mourinho'dan olay itiraf! "F.Bahçe'den ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan olay itiraf! "F.Bahçe'den ayrılmamda etkili oldu" 00:27
Mourinho'dan olay itiraf! "F.Bahçe'den ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan olay itiraf! "F.Bahçe'den ayrılmamda etkili oldu" 00:27
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! 22:47
G.Saray'da dikkat çeken istatistik! G.Saray'da dikkat çeken istatistik! 22:42
Athletic Bilbao - Getafe maçı hangi kanalda?
Espanyol - Elche maçı detayları!
Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm fragmanı izle! ATV Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇILGIN SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları 25 EKİM 2025💥Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!