İsviçre-Türkiye CANLI MAÇ İZLE

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında millî heyecan bir kez daha sahaya taşınıyor. İlk karşılaşmasında Fransa’ya 71-69 gibi çok yakın bir skorla mağlup olan ay-yıldızlılar, bu kez İsviçre karşısında parkede galibiyet arıyor. İsviçre-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 17:26