2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Turnuvaya iddialı bir giriş yapmak isteyen, ancak Fransa'ya 71-69 kaybeden ay-yıldızlılar, yaralarını sarmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak Türkiye, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.
İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre-Türkiye 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 17.30'da başladı. Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 2 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK
Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile ev sahibi Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşılaşacak. Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.