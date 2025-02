Gözler Alperen Şengün'de! NBA All Star 2025 ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA All Star 2025, bu yıl 74. kez sahne alacak. Yıldızların kıyasıya rekabet ettiği organizasyon, dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilirken, kadroların açıklanmasıyla heyecan daha da arttı. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, gösterdiği performansla bu dev organizasyonda yer alma hakkı kazandı. Milli basketbolcunun All Star kadrosuna seçilmesi, Türk basketbolseverler için büyük bir gurur kaynağı olurken, sporseverler "NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte cevabı...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2025- 12:50