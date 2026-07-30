UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz RAMS Başakşehir, 1-1'in rövanşında deplasmanda Inter Turku'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Başakşehir bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına erkenden veda etti.
Inter Turku'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta kaydetti.
Ev sahibi ekipte Janne-Pekka Laine 88. dakikada kırmızı kart gördü.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
INTER TURKU ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI
EV SAHİBİ FARKI 2'YE ÇIKARDI
Inter Turku, Jasse Tuominen'in golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/bE5xLw5lV0— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2026
Inter Turku, Clinton Jephta'nın golüyle temsilcimiz Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. pic.twitter.com/q9CjyloD4R— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2026