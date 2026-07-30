Inter Turku-Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki yürüyüşünü sürdürmek adına Finlandiya deplasmanında hayati bir sınava çıkıyor. İlk karşılaşmada elde edilen eşitliğin ardından Turku kentinde turu arayan temsilcimiz, tecrübeli teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde saha içi disiplininden taviz vermeden galibiyete odaklanmış durumda. Avrupa deneyimini sahaya yansıtmak isteyen turuncu-lacivertli takım, ev sahibinin dirençli oyununu kırarak turu geçen taraf olmak amacında. Veritas Stadı'nın ev sahipliği yaptığı bu zorlu müsabakada, orta saha mücadelesi ve yakalanan fırsatların gole çevrilme oranı turun kaderini doğrudan belirleyecek. Inter Turku-RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Perşembe günü oynanıyor.
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tur biletini alan takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başladı.
INTER TURKU ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI
EV SAHİBİ FARKI 2'YE ÇIKARDI
Inter Turku, Jasse Tuominen'in golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/bE5xLw5lV0— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2026
Inter Turku, Clinton Jephta'nın golüyle temsilcimiz Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. pic.twitter.com/q9CjyloD4R— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2026
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Veritas Stadı'nda oynanacak dev mücadele, canlı olarak TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanıyor.
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | TRT1
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Inter Turku-Başakşehir maçını Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetiyor. Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ve Maarten Toeback yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote.
GALİBİYET ŞART
Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı. Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.