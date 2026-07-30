UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında heyecan fırtınası esiyor! İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak tur hesaplarını Finlandiya'ya taşıyan temsilcimiz İstanbul Başakşehir, Inter Turku'ya konuk oluyor. Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in düdük çaldığı bu kritik virajda Nuri Şahin'in ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Ev sahibi ekip ise taraftar desteğiyle sürpriz peşinde. Inter Turku-RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Inter Turku-Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki yürüyüşünü sürdürmek adına Finlandiya deplasmanında hayati bir sınava çıkıyor. İlk karşılaşmada elde edilen eşitliğin ardından Turku kentinde turu arayan temsilcimiz, tecrübeli teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde saha içi disiplininden taviz vermeden galibiyete odaklanmış durumda. Avrupa deneyimini sahaya yansıtmak isteyen turuncu-lacivertli takım, ev sahibinin dirençli oyununu kırarak turu geçen taraf olmak amacında. Veritas Stadı'nın ev sahipliği yaptığı bu zorlu müsabakada, orta saha mücadelesi ve yakalanan fırsatların gole çevrilme oranı turun kaderini doğrudan belirleyecek. Inter Turku-RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Perşembe günü oynanıyor.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur biletini alan takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başladı.

INTER TURKU ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Veritas Stadı'nda oynanacak dev mücadele, canlı olarak TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanıyor.

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | TRT1

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh



RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke

INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Inter Turku-Başakşehir maçını Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetiyor. Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ve Maarten Toeback yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote.

GALİBİYET ŞART

Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı. Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI | TIKLA-İZLE