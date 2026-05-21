RAMS Başakşehir, takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonuna kadar uzattığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 31 maçta forma giyen Şahiner, 3 gol kaydetti.