Galatasaray'a 3. Lig'den sürpriz transfer!

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı kırmızılıların, 3. Lig'de boy gösteren genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'i üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turlara çıkmak ve üst üste 5. kez şampiyon olabilmek için yaz transfer döneminde dikkat çeken transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
3. Lig 4. Grup takımı Ayvalıkgücü'nde forma giyen ve başarılı performansı sonrası U21 Milli Takımımıza çağrılan Emirhan Boz, Galatasaray'ın radarına girdi.
Takvim'in haberine göre, 6 numara pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki futbolcu konusunda teknik heyetin vereceği kararın ardından harekete geçilmesi bekleniyor.