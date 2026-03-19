Real Betis-Panathinaikos MAÇI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! İspanyol devi Real Betis, son 16 turu rövanş maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. İlk maçta Yunanistan'da 1-0 mağlup olan ev sahibi ekip, 70 bin kişilik Estadio de La Cartuja'da taraftarının desteğiyle bu skoru tersine çevirmeyi planlıyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, ilk maçtaki baskılı oyununu bu kez gole dönüştürmek zorunda. Panathinaikos ise elindeki avantajı koruyarak çeyrek final bileti almak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelede tek gol bile dengeleri değiştirebilir. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...