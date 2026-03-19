UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Aston Villa, son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille'i Villa Park'ta ağırlıyor. İlk maçı Fransa'da Ollie Watkins'in golüyle 1-0 kazanan Villa, taraftarının desteğiyle çeyrek final biletini koparmak istiyor. Lille ise ilk maçtaki baskılı performansına rağmen bulamadığı golü İngiltere deplasmanında atarak sürpriz bir tur atlamayı hedefliyor. Bruno Genesio yönetimindeki Fransız ekibi, 1-0'lık dezavantajı tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Villa Park'ın efsanevi atmosferinde oynanacak bu kritik mücadele, Avrupa futbolunun en önemli karşılaşmalarından biri olma özelliği taşıyor. Maçın yayın bilgileri, saati ve kanal detayları haberimizde...

Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibini bulacağı gece, Birmingham'da futbolseverleri taktiksel bir savaş bekliyor. Ev sahibi Aston Villa, 'Avrupa Kupaları Uzmanı' olarak bilinen teknik direktörü Unai Emery önderliğinde, savunma disiplininden taviz vermeden turu geçmeyi hedefliyor. Premier Lig'de de zirve mücadelesini sürdüren bordo-mavililerde, kaptan John McGinn turun kaderini belirleyecek. Konuk ekip Lille cephesinde ise işler yolunda.. İlk maçta %60 topla oynama oranı yakalamasına rağmen kaleci Emiliano Martinez'in kurtarışlarına takılan Fransız ekibi, bu kez bitiricilik sorununu aşarak sürpriz bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Kazananın son 8 takım arasına kalacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Aston Villa-Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Aston Villa-Lille maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Alman hakem Davide Massa'nın düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Aston Villa-Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Lille mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Aston Villa-Lille MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins

Lille: Ozer; Santos, Mbemba, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre; Mukasu, Haraldsson, Perrin; Giroud