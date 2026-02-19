Celtic-Stuttgart maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Celtic ile Stuttgart kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmanın İskoçya’da oynanacak olması, Celtic’e tribün gücüyle birlikte önemli bir avantaj sunuyor. Ev sahibi ekip, sahasında galip gelerek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi planlıyor. Stuttgart ise deplasmandan çıkaracağı olumlu bir sonuçla Almanya’daki ikinci maç öncesi son 16 yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Peki, Celtic-Stuttgart maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?