Sturm Graz-Brann maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta mücadelesinde Sturm Graz ile Brann kozlarını paylaşacak. İlk 24 şansını yitiren ev sahibi ekip, Avrupa’daki son maçına galibiyetle nokta koyarak taraftarına umutlu bir veda yapmayı hedefliyor. Zorlu deplasmana çıkacak Brann ise 9 puanla 22. basamakta yer alırken, kazanıp turnuvadaki iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sturm Graz-Brann maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?