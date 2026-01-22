CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak! Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak! 10:14
G.Saray'dan Oulai bombası! İşte Trabzonspor'un kararı G.Saray'dan Oulai bombası! İşte Trabzonspor'un kararı 10:08
Noa Lang'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları Noa Lang'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları 09:28
Ömer Üründül’den flaş Lemina ve Torreira sözleri! Ömer Üründül’den flaş Lemina ve Torreira sözleri! 09:04
Fenerbahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti Fenerbahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti 08:48
"Ne kadar kıymetli olduğunu gördük!" "Ne kadar kıymetli olduğunu gördük!" 08:29
Daha Eski
Fenerbahçe-Aston Villa maçı bilgileri! Fenerbahçe-Aston Villa maçı bilgileri! 07:53
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? G.Saray play off'u nasıl garantiledi? 03:02
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? G.Saray play off'u nasıl garantiledi? 03:00
Osimhen'den flaş transfer sözleri! Osimhen'den flaş transfer sözleri! 01:27
F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet! 01:27
Simeone'den maç sonu flaş itiraf! Simeone'den maç sonu flaş itiraf! 01:27
Malmö FF-Kızılyıldız maçı bilgileri
Young Boys-Lyon maçı bilgileri
Sayısal Loto sonuçları 21 Ocak 2026!
Duygusal yeme döngüsünü kır