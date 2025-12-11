UEFA Avrupa Ligi’nde 6. haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Young Boys ile Lille arasında oynanacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Young Boys, topladığı 6 puanla 26. sırada yer alıyor. Öte yandan Lille cephesinde işler daha yolunda görünüyor. Sezona yüksek hedeflerle giren Fransız temsilcisi, Berke Özer’in öne çıkan performansıyla 9 puana ulaşmış durumda ve 11. basamakta yer alıyor. Peki, Young Boys-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Young Boys-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının son virajına girilirken, 6. hafta heyecanı Young Boys ile Lille arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan İsviçre temsilcisi, 6 puanla 26. sırada yer alıyor ve güçlü rakibini mağlup ederek ilk 24'e adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Sezona iddialı başlayan ve Berke Özer'in başarılı performansıyla dikkat çeken Lille ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor. Fransız ekibi, Avrupa macerasını daha üst basamaklarda sürdürmek için bu mücadeleden kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. Peki, Young Boys-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Young Boys-Lille maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

YOUNG BOYS-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak Young Boys-Lille maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YOUNG BOYS-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Raveloson, Lauper; Males, Pech, Virginius; Monteiro

Lille: Berke Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre, Bentaleb; Mukau, Mbappe Lottin, Correia; Igamane