Midtjylland - Celtic maçı muhtemel 11'ler | Midtjylland - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında Midtjylland, Celtic'i MCH Arena'da misafir edecek. Üç maçta üç zaferle zirveyi kimseye kaptırmayan Danimarkalılar, yenilmezliklerini pekiştirmeyi amaçlarken, İskoçlar bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 21. sıradan yukarı çıkmayı hedefliyor. Celtic, son 25 karşılaşmada yalnızca bir mağlubiyet gören ev sahibine karşı beklenmedik bir sonuç kovalayacak. Maçın tüm yayın bilgileri ve detayları haberimizde...