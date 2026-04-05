SAMİ UĞURLU: ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN ALDIK, ANCAK LİGDE ÇOK ZOR MAÇLAR VAR

İlk yarı ve ikinci yarının birbirinden farklı 45 dakika oynadıklarını belirten Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Çok stresli bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü bazı maçlarda daha çok skor beklemek zorundasınız. Bugün de o maçlardan bir tanesiydi. Skoru almak için çok mücadele etmek gerekiyor. İkinci yarı özellikle iyi futbol, rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadığımızı söyleyebiliriz. Ancak ilk yarıdaki 45 dakika bizim beklediğimiz, istediğimiz oyun değildi. Pozisyonları yakaladık rakibe de pozisyonlar verdik. Biraz daha gelgitli oldu maç diyebilirim. Çok üzerinde durduğumuz pres yapmamaları, daha sakin olmaları konusunda özellikle oyuncularla konuştuk. Oyuncular da tabii ki de bunu istiyor. Ancak bazen yerine getiremiyorsun, yapamıyorsun. İkinci yarı oyuna da fena başlamadık. Rakibin 10 kişi kalması ve 0-0 devam ederken özellikle iki gol bizim için gayet iyiydi. Çünkü daha çok sağ kanadı kullandık. Tabii böyle maçlarda rakip 10 kişi de olsa duran toptan yiyebileceğiniz bir gol ister istemez soru işareti bırakıyor. 2-3 tane net pozisyon, direkten dönen 2 top var ama daha sonrasında attığımız golle birlikte tabii orada maçın zaten koptuğu andı. Başakşehir maçında aldığımız puan takıma daha çok özgüven, mücadele gücü katacağını biliyorduk. Çok değerli 3 puan aldık, ancak ligde çok zor maçlar var. Kazanmamız gereken maçlar var. Deplasman maçlarımız zor. İçerideki maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.

'KALAN 6 MAÇI MİNİMUM HATAYLA OYNAMAMIZ GEREKİYOR'

Ligde kalan maçlarında Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarının zor olduğunu ve içeride oynayacakları maçları da kaybetmek istemediklerini belirten Uğurlu, "Göztepe maçı yine aynı şekilde ne kadar zorsa içeride oynayacağımız Konya, Alanya ve Kocaeli maçları da bir o kadar zor olacak. Finale girdik. Son 6 maç. Son 6 maçı da yüzde 100'ümüzle oynamamız gerekiyor. Minimum hatayla oynamamız gerekiyor. Çok fazla mücadele etmemiz gereken, hatanın minimum olduğu haftalar bunlar. Bir avantajımız var. Puan avantajımız var. Ancak bunu sonuna kadar götürebilmek için ilk Beşiktaş maçından başlayacak şekilde alacağımız her puan bizim için çok değerli" diye konuştu.

'LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Bireysel olarak maç kazanacak oyuncu sayısının çok fazla olmadığını ifade eden Sami Uğurlu, çok mücadele ettiklerinde ve disiplinli oynadıklarında her takıma karşı mücadele edebilecek güçte olduklarını söyledi. Uğurlu, "Son 6 maç maçtan alacağımız her puan kıymetli, değerli. Ligde kalacağımıza inanıyorum zaten. İnanmaya da devam ediyorum. Umarım istediğimiz puanları alıp ligde kalacağız. Çok değerli çok iyi oyunculara sahibiz. Hem de gerçekçi olmak lazım" dedi.

ATİLA GERİN: 11'E 10'DAN SONRA OYUN KOPTU

Eksik kalmadan önce iyi performans ortay koyduklarını dile getiren ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Antalyaspor için kendi sahasında, kendi seyircisi önünde kendinden alttaki bir takımdan alacağı 3 puanla hem bizi atlatıp hem kendini yukarı taşımanın motivasyonu ve konsantresi dışarıdan da belli oluyor zaten. Bunların hepsini biliyorduk ama 11'e 11 giderken hedeflediğimiz, istediğimiz planlamada gidebiliyorduk. Pozisyonlarımız da var. Ciddi pozisyonlarımız var. 11'e 10'dan sonra oyun koptu. Oyunu anlatacak çok fazla bir şey yok" ifadelerinde bulundu.

'YEL DEĞİRMENLERİNE KARŞI DON KİŞOTLUK YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Oyun gücüne inanan bir teknik adam olduğunu ve oyunu geliştirmek adına bir şeyler yapmak için, çaba sarf ettiğini ifade eden Gerin, "Genç oyuncularımla kulübümüzün malum durumu belli. Fakat şöyle bir şey yaşıyorum, yel değirmenlerine karşı Don Kişotluk yaptığımı hissediyorum. Zaten akıntıya karşı kürek çekiyorduk kulüp olarak. Kazanırsın ya da kaybedersin. Güçsüzün üzerinden geçme mübah olduğu bir ortam olmasın. 3-0 olunca çok kolay geçti. Çok şöyle oldu gibi algılıyor insanlar. Akşam da derbi var. Kimse konuşmayacak. Çünkü manşet olmayacak. Eyüpspor'a ne olacak yani? Üzerinden geçsen ne olur? Geçmesen ne olur? Diye düşündükleri için böyle oluyor. Keşke dört büyüklerden sonraki kalan takımlar da güçlü olabilse. Keşke en alttaki takımlarda sporda güçlü kabilse, hakkı yenmese. Herkesin hakkı yenmesin bir tek benim değil. Vallahi billahi bir tek benim değil. Antalyaspor devasa bir şehir. Yüz akımız, gururumuz dünyada. Ben dünyanın en iyi statlarını gezdim, her yerde maç izledim. Her yere de gittim. Bu kadar muhteşem bir seyirciyle Avrupa'da oynasın. Gurur duyarız. Vallahi gurur duyarız. Burada olmasın. Maalesef Eyüpspor'un sırtından olmasın. Ben Antalyaspor'a da bir şey demiyorum" diye konuştu.

'HER MAÇ 10 KİŞİ KALIYORUZ'

Her maç 10 kişi oynadıklarını ve rakiplerinin 12-13 kişi gibi sahada olduğunu ifade eden Atila Gerin, "Yazık ya. Ligin en yaş ortalaması düşük takımıyız. Niye gerginlik çıkarttırıyorsun? Adam gidiyor. Efelik yapıyor. Geçen maçta oldu. Önceki maç da oldu. Gidiyor seni döverim falan yapıyor. Adam oradan kenara çekiliyor, izliyor. İyice bir karışsın ortalık, hemen oradan bir şeyler yapayım. Ezbere benim oyuncum ceza görüyor. Benim oyuncum zaten. Ya sen çıkarttırıyorsun baba. Konuşsana. Söylesene. İkaz etsene, yavrum top oynuyoruz. Futbol oynuyoruz. Faulü sen yaptın? Niye bile gidiyorsun adama efelik yapıyorsun? Desene. Hakemsin. Adalet sende, sen yöneteceksin orayı. Hem faul yapacak, kartlı faul yapacak. Hem efelik yapacak. Hem adama gidecek. Bir de oyuncu kart görecek. Şaka gibi yani. Her şeye kabulüm. Çıksın oynasın kim yenerse yensin. Ondan sonra ne oluyor? Herkes o algıya kapılıyor. Top oynamıyorsun. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çünkü 3-4 haftadır konuşuyorum ben bunları. İlk defa ben oyuncularıma kızacaktım ya. Çünkü ilk defa böyle zaman geçirme atraksiyonuna girmeye çalıştılar oyunun başında. İstemiyorum. Yenilirsem yenileyim. İstemiyorum. Cinlik veya tilkilik bir şey istemiyorum" dedi.

'BÜTÜN HIRSIMIZLA, ENERJİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ'

Hesap.com Antalyaspor'u da tebrik eden ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Rahat bir nefes aldılar. Biz kalan 6 maçımızda gene çıkacağız. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Skor kazanmak için, oyunun gücünü ortaya koyabilmek için elimizden geleni yapacağız. En azından ligin marka değerini düşürmemek için son haftaya kadar mücadele vereceğiz. Bütün hırsımızla, enerjimizle sahada olacağız" diye konuştu.