Adana Demirspor, Karagümrük'ten Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.