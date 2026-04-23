23 Nisan 2026 LEVENT TÜZEMEN













Fiyasko Gülme komşuna gelir başına sözü, G.Saray adına gerçek oldu. Volkan Demirel ve öğrencilerini, ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum. Mücadeleleri, coşkuları, inanmışlıkları üst düzeydeydi ve G.Birliği turu hak ederek geçti. Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur.



Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur. Galatasaray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya çeyrek finalde veda eden Fenerbahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler. Galatasaray, Gençlerbirliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken Fenerbahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır. Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden Galatasaray, pahalı kadrosuyla bu sezon toplamda 19 puan kaybetti, Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti.



Derbiye hazırlanırken yönetim oyunculara büyük destek olmalı. Ayrıca geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'de elendiği maçta ve kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan kaleci Günay Güvenç'e yapılan ıslıkları saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü kaleci Günay Güvenç, bunları hak etmiyor.