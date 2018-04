G.Saray çok iyi hazırlanmış!

RIDVAN DİLMEN

Çok iyi hazırlanan bir Galatasaray ve hazırlanmayan Trabzonspor vardı. 'Trabzonspor çok kötü' desek, Galatasaray'ın coşkusuna yazık olur... İlk yarı tek taraflı bir maç oldu. Trabzonspor son yıllardaki en kötü oyunlardan birini oynadı. Galatasaray top kendisindeyken de rakipteyken de çok iyiydi. Trabzonspor'a 5-6 pas yaptırmadı.

Hem topu rakipten çabuk kazandılar hem de atağa hızlı çıktılar. Rıza Çalımbay 1 tane çok önemli hata yaptı. Maç öncesi sadece kendi takımınızı değil rakibinizi de düşüneceksiniz.

Ben kadroları görünce 'Maçın oyuncusu, Nagatomo veya Mariano olur' diyordum. Zira Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Burak top rakipteyken futbol oynamıyor.

Olcay Şahan formda veya formsuz ama en önemlisi şudur; oyun disiplinine sadıktır. Abdülkadir veya Yusuf kadar yetenekli değildir ama rakip Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ise ve iki bek de geliyorsa en azından Abdülkadir veya Yusuf'u kesmeliydi Çalımbay. Hakemin, ilk yarıda Selçuk'un ayağına basan Pereira'ya kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Başakşehir'in kazanması Galatasaray için problem olmamıştır. Galatasaray içerideki her maçı böyle oynayacaktır, onların sorunu deplasman... 47 ile 54 arası Galatasaray'ın duraklaması oldu.

Trabzonspor 2-3 tane skoru değiştirecek pozisyon buldu. İşte o anda Çalımbay dedi ki; "Ben kaçırıyorum ama atacağım galiba" ve N'Doye'u aldı. O zaman da takımın en iyi presçisi Okay'ı stopere geçti ve bu da kırılma anı oldu. Zaten iyi oynayan ve gününde olan Gomis de Okay ile yaptığı mücadele sonunda ikinci golü attı.

Burada da önemli bir detay var; Okay, tıpkı Mehmet Topal gibi... Ön liberoda hata yapma lüksü var çünkü arkasında iki stoper duruyor. Topal'daki yanılmalar gibi Okay da burada yanıldı. Okay ister istemez 'Arkamda oyuncu var' diye düşündü ve gol geldi. Yani ön liberolar stoperde kendi mevkii gibi oynayamaz. Ama maçı izlemeyen biri 2-1'i görse, "Oo iyi sonuç" falan diyecek.

Ama maç öyle değil. 2-3 dakikalık görüntülerde de Galatasaray'ın oyunu gösterilmez. Trabzonspor için sonuç prestij kaybı olmaz ama jeneriklik gole rağmen bu oyun takım için büyük kayıptır.