Geçen yılki Beşiktaş yok

RIDVAN DİLMEN

Önümüzü görmemiz açısından önemli bir haftaydı. Ama ligin en çok gol atan 4 takımı sadece 1 gol çıkarabildi iki maçtan. Başakşehir maçı hak etti. Daha organize, daha istekliydiler. Emre ve Epureanu yoktu dün bir de Mossoro sakatlandı ilk yarıda. Ama Beşiktaş'a maç boyunca 'Ya da bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir fırsat vermediler. Beşiktaş'ta takım savunması direnci de yoktu. Enteresandır Beşiktaş her türlü taktiksel değişikliği yaptı ama bunlar artı yerine eksi getirdi. İlk yarı ve maçın tamamı boyunca Negredo sadece 1 kafa vurabildi. Başakşehir maça, 'Bizi hafife alıyorsunuz' hırsıyla hazırlanmış 1 hafta boyunca. 'Ben buradayım' dedi kısaca Başakşehir. İlk 10 dakika inanılmaz bir baskıyla iki pozisyona girdiler. İlk yarının 1-0 bitmesi mucizeydi. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1'e döndü Avcı ve Adebayor'dan iki kişilik oynamasını istedi. O da her yere koştu. Aslında 4-5 gibi dizildiler sahada. 11'e 10 oyunda pozisyon vermemelerinin sebebi ise şuydu: Beşiktaş'ın çok oyuncuyla hücum yapması Başakşehir'in işine geldi. Çünkü hamleli iki stoperi var. Attamah mesela müthiş oynadı. Tek ne kaldı? Karamboller ve ceza alanı dışından şutlar ama onlardan da sonuç çıkmadı. Abdullah Avcı artık önemli bir teknik adam, Avrupa çapında. Belki de Başakşehir stat açıldı açılalı en kabalalık maç-ı nı oynadı kendi adına. Kamuoyunda herkes Beşiktaş'ı net favori gösteriyordu ve bunu anlamıyordum. Beşiktaş bu sezon, geçen sezonki gibi iyi futbol oynamıyor. Bu ligin kadro olarak da organizasyon olarak da en iyilerinden birisi Başakşehir. Fenerbahçe ve Galatasaray için diyorlar ya, şuna buna kaybetmesiydi diye... Başakşehir de son iki haftada 5 puan verdi. Bu maçta Beşiktaş'ın konsantrasyonu, fiziki kalitesi çok düşüktü. Kaldı Şenol Güneş de bunu görmüş ve Şampiyonlar Ligi olmasına rağmen Bayern Münih karşısında bu maçta oynayacak bir çok isme yer vermedi. Bana göre normaldi. Çünkü bu maçı kazansaydı üst üste iki maçı sahasında oynayacak bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ı yakan şey şu oldu: Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan sonra Bayern Münih maçına kadar verilen ara çok fazlaydı. Bu sırada Beşiktaş çok puan kaybetti. Son olarak şunu da söyleyelim; hakemler çok berbat bir hafta geçirdi. Bu maçtaki hakem de rezaletti. Kafaları karmakarışık, kararları skora göre veriyorlar, kartları ona göre çıkarıyorlar. Saçma sapan maç yönetiyorlar.