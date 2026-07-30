30 Temmuz 2026 ÖMER ÜRÜNDÜL













İsmail Kartal kararları kendisi vermeli! Fenerbahçe'nin takım tertibini öğrendiğim zaman bir hayli endişelendim. Rakip güçlü olmasa da ilk maçtan bir avantaj da olsa İrfan Can, Taliscave Asensio gibi defansif özellikleriolmayan oyuncuların birarada olması, bana göre önemlibir problemdi. Rakibin hediye ettiği penaltıyla çok erken gelen golün moraline rağmen Fenerbahçe çok sıkıntılı bir ilk yarı geçirdi. Hele hele devrenin son 12 dakikasında Gornik Zabrze'nin topa sahip olma oranının yüzde 85'i bulmasını kabul etmek mümkün değildi. Bir de üstelik son dakikada da skora denge geldi. Neyse ki İsmail Kartal,55-60. dakikaları beklemedenikinci yarıya iki değişiklikle başladı. İrfan Can Kahveci ve Asensio'nun yerlerine Greenwood ile İsmail'i aldı. Bu tabloda ikinci yarıda yine Fenerbahçe istenilen oyunu sergilemese de zaman zaman kısa bölümlerde baskı da yemesine rağmen net pozisyon vermedi. Bazı bölümlerde de oyunu kontrol altında tuttu ve turu geçti. Kaleci Mert de iyi bir maç çıkardı. F.Bahçe, Zabrze'ye iki maçta iki gol attı, biri penaltıdan, biri frikikten… Zaten buradan sonuç çıkıyor ki sezon başında genel görüntü iç açıcı değil. Çok tehlikeliSturm Graz maçı öncesi İsmailKartal'a bir tavsiyem var… Ülkemizde, fizik açıdan günümüz futboluna zıt kutup teşkil etseler de yıldız futbolculara karşı bir hayranlık var. Dün bazı gerçekler ortaya çıktı. Öncelikle Asensio'nundeğil oynamak, yürüyecekhali yoktu. Greenwood kaliteli biroyuncu şüphesiz, o da hazır değil. Son Dünya Kupası bize gösterdi ki takımdaki bütün oyuncular savaşmak mecburiyetinde. İsmail Kartal, medyanın etkisinde kalmadan kararları