Acemi D’hondt

Her iki takım da ilk maça göre bir değişiklikle sahadaydı. Gornik Zabrze oyuna istekli ve önde baskılı girdi. Fenerbahçe penaltıya kadar tedirgin ama kontrollüydü. Gol ile birlikte özgüvenli ve istediği oyunu sahaya yaydı. Klasik Polonya takımları meşaleleri sahaya atmadılar ama elde yakınca dumandan görüş düştü. 11.25'te atılan penaltı golünden sonra oyun ancak 19.10'da başlayabildi. Kerem savunmaya yardıma gelecek kadar istekli ve çalışkan bir o kadar da gereksiz sinirli. İlk yarı sonunda birebirde güçsüz kaldı müthiş pozisyonu gole çeviremedi. Gücü 70'te tükenince oyundan çıktı. Oosterwolde hücumda sürpriz çıkışlar yapıyor ama el bombası gibi her an ihraç olabilecek potansiyelle oynuyor. Mert Günok kurtarışlarıyla kalede güven veriyor.



İrfan Can ilk yarıya hiç yoktu. İsmail hocanın İrfan Can ve Asensio hamleleri doğruydu. Skriniar sınırda eylemler yapıyor, karta yakın oynuyor. Fenerbahçe'ye acil iyi bir forvet lazım. Oynadığı futbol istenilen düzeyde değil lakin turu geçmek önemliydi ve Fenerbahçe turu geçti. Hakem Lothar D'Hondt, 32 yaşında Belçikalı, UEFA 2. kategoride. Polonya'nın en ateşli, agresif ve olay çıkaran takımlarından biri ama böyle bir maça deneyimsiz hakem İstanbulda'ki maça 1. kategori buraya 2. kategori... 2023'te FIFA kokartı almış, alt düzeyde maç yönetmiş hakem olmadı UEFA!



Fenerbahçe'nin penaltısında Sadilek iki kolla Skriniar'ı sarıp sarmaladı, indirdi, açık penaltı ama hakem veremedi, VAR müdahalesi yedi. VAR'dan doğru penaltı geldi. Kerem'i faullerle hırpaladılar. Hele 38'de yapılan net sarıydı ama kart çıkmadı. Oosterwolde'ye çıkan sarı doğru ama 45+1 de kalkan ofsayt bayrağı skandaldı. 45+10'da Gornik'in attığı beraberlik golü öncesi itirazlar yersizdi, gol temiz. 28'de Janza pozisyonu tarif ediyor sözüm ona ama hakemi formasından çekiyor. Hakeme temas sarı, böyle çekmeler net kırmızıdır. Ama acemi D'Hondt'un kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi, sarı ile geçiştirdi. Hakemlik saygınlığı otoritesi burada bitti.