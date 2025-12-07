07 Aralık 2025, Pazar MUSTAFA ÇULCU











Standardı yoktu Fenerbahçe derbiden 6 farklı isimle Asensio sağda, Oğuz solda, Talisca 10 numarada ve forvette Duran ile başladı.

Talisca ile Duran oyun içinde mobiller gezerek oynuyorlar.

Semedo sakatlanınca kurulumda zorunlu değişim oldu. Fenerbahçe'nin oyun ritmi kayboldu. Fred ve Alvarez, Başakşehir'in orta alan yetenekli ayakları Shomurodov, Harit ve Fayzullayev'i kovalamaktan hücuma ve oyun kurulumuna yeterince katkı sağlayamıyorlar.

Sürekli topun ve rakibin peşinden koşuyorlar. Başakşehir daha ritimli ayağa pas yapıyor. Başta Kemen olmak üzere yetenekli hücumcuları Fenerbahçe savunmasını zaman zaman zorladılar.

Fenerbahçe bir türlü beklenen tempoyu yapamayınca Tedesco'dan tempolu oynayabilecek 3 oyuncu hamlesi ile duran toptan Skriniar'ın golü geldi. Oyunu hiç bırakmayan zaman zaman daha etkili olan Başakşehir beraberliği yakaladı.

Sıkıcı temposu düşük oyunun hakkı da beraberlikti.



Deniz Kayatepe genç, tecrübesi eksik bir hakem. Fenerbahçe'nin 4'te Duran ile penaltı beklediği pozisyonda ve 22'de Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararları doğruydu.

Hakemlikte maçı başlatmak ve bitirmek sanattır.

İlk yarıyı bitirişine baktığımızda tecrübesizliği belli oldu.

Hakemin bazı faul yorumlarında ve kart uygulamalarında olması gereken standardı göremedik.

67'de En-Nesyri açık ofsayt gol iptali doğru. Başakşehir'in golü temiz.

Önceki geceki Mehmet Türkmen faciasından sonra, genlerinde hakemlik aşkı bulunduğunu bildiğim Deniz Kayatepe tecrübe kazandıkça bize daha iyi olacağı mesajı verdi.

Sakin yönetimi ilaç gibi geldi.