Önce insan, sonra teknik adam olmak

Tedesco, Fenerbahçe'ye yalnız geldi; zor bir dönemde, belirsizliklerin ortasında göreve başladı. Ayrılırken de yalnız değildi. Samandıra'da oyuncularla tek tek vedalaşması, tesis çalışanlarını unutmaması, kapıya gelen taraftarı geri çevirmemesi… Bunlar sıradan detaylar değil. Aksine, bu ülkede çok sık görmediğimiz bir profesyonellik ve insanlık göstergesi. Tedesco'nun gözlerinin dolması, o anı "Rol kesmeden" yaşaması da bu vedayı daha anlamlı kıldı. Çünkü Türk futbolunda genelde başka bir sahne izleriz; İş biter, sözleşme feshedilir, teknik direktör valizini alır ve sessizce çıkar. Taraftarla gerçek bir bağ kurulduğunu hissettiren vedalar nadirdir.

Bu yüzden yaşananları "Bir grup taraftarın duygusallığı" diye küçümsemek eksik olur. Burada daha geniş bir fotoğraf var. Taraftarın verdiği mesaj doğrudan Tedesco'ya değil, yönetimeydi. Son dönemde yaşanan tartışmalar, bitmeyen seçim atmosferi ve sürekli değişen gündem, camiada ciddi bir yorgunluk yarattı. İnsanlar artık sadece başarı değil; istikrar, huzur ve bağ kurabilecekleri bir yapı istiyor. Tedesco'ya gösterilen ilgi, biraz da bu özlemin dışa vurumu. Bir başka karşılaştırma da ister istemez akla geliyor. Mourinho gibi büyük ama mesafeli, zaman zaman sert ve nobran bulunan karakterlerin ardından; daha sakin, daha ulaşılabilir bir profilin taraftarla daha kolay bağ kurması şaşı-r tıcı değil. Bu, sadece futbol değil, iletişim meselesi . Sonuçta Tedesco, sportif olarak tartışılabilir. Başarı kriterleri masaya yatırılır, eleştirilir. Ama karakter olarak bu süreçten kazançlı çıktı.



SEÇİMİ KİM KAZANIR!

BU soruya bugün net bir yanıt vermek mümkün değil. Sosyal medyada yine "Kazanan belli" havası estirilmeye başlandı ama bunların önemli bir kısmı ya temenni ya da algı çalışması!. F.Bahçe gibi camialarda seçimler, son haftaya hatta son güne kadar şekillenir. Bugünden hüküm vermek acelecilik olur. Adaylara baktığımızda... Barış Göktürk, "Yeni" olmanın avantajını taşıyor. Genç, iş dünyasından geliyor ve değişim isteyen kitleye hitap edebilir. Son dönemde hayal kırıklığı yaşayan üyeler için bu taze profil cazip olabilir. Ancak kulüp siyaseti başka bir oyun. İlk kez aday olması, örgütlenme ve delege yönetimi konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ekonomik durumu iyi..

Mehmet Ali Aydınlar ise denklemin en tecrübeli isimlerinden biri. Finansal gücü tartışılmaz, elini taşın altına koyabilecek bir profil. Daha önce adaylık yaşamış olması ve yöneticilik geçmişi önemli avantaj. Ancak geçmişteki bazı dönemler hâlâ camianın bir kısmında tereddüt yaratıyor. Açıklayacağı projeler bu algıyı kırıp kıramayacağını belirleyecek. Hakan Safi, daha dengeli ve sessiz bir profil. Mali gücüyle öne çıkıyor. Eğer güçlü bir destekle yola çıkarsa, özellikle kararsız delegeler üzerinde etkili olabilir. Burada en kritik konu, alacağı desteklerin ne kadar görünür ve net olacağı. Ve tabii ki herkesin aklındaki soru: Aziz Yıldırım. Aday olur mu, olmaz mı? Belki de seçimin kaderini belirleyecek en önemli başlık bu. Aday olması durumunda tablo baştan aşağı değişir. Aday olmazsa da işaret edeceği isim ciddi bir avantaj yakalar. Hâlâ çok güçlü bir etkisi olduğu açık. Sonuç olarak; bugün için "şu kazanır, bu kazanamaz" demek gerçekçi değil. Bu seçim, adayların projeleri, kuracakları ekipler ve özellikle son dönemde oluşacak ittifaklarla şekillenecek. Asıl yarış, henüz başlamadı bile.



ANTONİO CONTE F.BAHÇE'YE GELİR Mİ!

Kısa bir cevap verelim önce: Şu an için zor, ama tamamen imkânsız da değil. Antonio Conte gibi bir teknik direktörün Fenerbahçe'ye gelmesi birkaç kritik şarta bağlı:



1- Conte, Avrupa'nın en yüksek maaş alan teknik direktörlerinden biri. Sadece maaş değil, güçlü ve pahalı bir kadro da ister. Bu ciddi bir bütçe ve "Tam yetki" anlamına geliyor. Her aday bu seviyede bir projeyi karşılayamaz.

2- Conte kısa vadede sonuç ister. Şampiyonluk hedefi, hazır kadro ve net bir yapılanma görmeden kolay kolay "Evet" demez. Süper Lig onun için biraz "Riskli pazar" olarak da değerlendirilebilir. Conte ismi seçim dönemlerinde "Vizyon göstergesi" olarak ortaya atılabilir. Yani adaylar böyle büyük bir ismi gündeme getirerek güç mesajı vermek isteyebilir. Ama iş imzaya gelince; maaş, kadro, yetki üçlüsü çoğu zaman bu ihtimali zorlaştırır. Başlıca başarılar: 5 İtalya Ligi şampiyonluğu Juventus (3), İnter (1), Napoli (1)), 1 Premier Lig şampiyonluğu (Chelsea). Zaten Fenerbahçe'nin de istediği tek şey şampiyonluk...