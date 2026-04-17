Yabancıda 10+4 hayata geçecek

Yabancı futbolcu konusu Türk futbolunda yeniden tartışmanın merkezinde… Bu sezon uygulanan 12+2 modeli devam ederken, Kulüpler Birliği 2026-2027 sezonunda da aynı sistemin sürmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmişti. Riva'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de kamuoyunda "12+2 devam edecek" algısı oluşmuş durumda. Ancak TFF cephesinde durum farklı görünüyor. Federasyonun daha önce açıkladığı plana sadık kalacağı ve 2026-2027 sezonunda 10+4 kuralını hayata geçireceği ifade ediliyor. Bu modele göre; kulüpler 14 yabancı bulundurabilecek ancak bu oyuncuların en az 4'ünün 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. TFF'nin mevcut talimatlarında da bu yaklaşım açık şekilde yer alıyor. Yani federasyon geri adım atmak yerine, sistemi dönüştürme niyetinde. Buradaki temel yaklaşım oldukça net: 'Kulüplerin yabancı transferini tamamen sınırlamak yerine, bu transferlerin profilini değiştirmek.' TFF'ye göre kulüpler zaten yabancı oyuncu almaya devam edecek. Bu yüzden hedef, 28-33 yaş arası yüksek maliyetli ve düşük satış potansiyelli oyuncular yerine, 19-23 yaş aralığında gelişime açık isimlere yönelimi artırmak. Bu model aynı zamanda kulüplerin transfer ekonomisini de değiştirmeyi amaçlıyor. Uzun süredir yüksek maaşlı ama geri dönüşü olmayan transferler yapan kulüplerin, "al–geliştir–sat" modeline geçmesi hedefleniyor. Avrupa'da Benfica ve Ajax gibi kulüplerin başarıyla uyguladığı bu sistem, sürdürülebilir bir yapı kurmanın anahtarı olarak görülüyor. Özetle TFF'nin amacı yabancı sayısını düşürmek değil; yabancı oyuncu profilini değiştirerek daha genç, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.



TÜRK HAKEMLERE EMANET!

Yabancı futbolcu konusu kadar, Türkiye'de en çok tartışılan bir diğer başlık da yabancı hakem meselesi. Özellikle haftaya oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuda adeta "papatya falı" açılıyor. Öncelikle şunu net şekilde ortaya koymak gerekiyor: Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe, bu maçı yabancı bir hakemin yönetmesi için şu ana kadar resmi bir talepte bulunmuş değil. Açıkçası böyle bir talebin yapılması da çok etik olmazdı. Çünkü bu durumda Beşiktaş ve Trabzonspor gibi diğer büyük kulüpler açısından ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkardı. Ve diğer tüm takımlar için. Evet, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok önemli. Ancak Türkiye'de oynanan diğer derbiler de en az bu kadar kritikti. Mesela Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşması, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki şansını büyük ölçüde kaybettiği maçlardan biri oldu. Aslında yabancı hakem tartışmasının özü teknik bir ihtiyaçtan ziyade bir güven krizine dayanıyor. Yabancı hakem, kısa vadede tartışmaları azaltabilir; ancak bu, kalıcı bir çözüm değildir. Bu nedenle görünen tablo oldukça net: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk hakemlere emanet edilecek. Bu konuda fazla spekülasyon yapmaya gerek yok.