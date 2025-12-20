Şah-mat’ı hangi taraf söyleyecek!

Önce bir hatırlayalım… Rafa Silva, 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından yaklaşık 1 ay boyunca sakatlık (bel, adale ve kas ağrılar ı vb.) gerekçesiyle idmanlara çıkmadı ve maç kadrolarına alınmadı. Takımla çalışmalara döndükten sonra oynamaya hazır hissetmediği gerekçesiyle Gaziantep ve Trabzonspor maçı kadrolarında yer almadı. İki aya yaklaşan bu süreçte devre arasında ayrılmak istediği, Benfica'ya ya da başka bir Portekiz takımına transfer olacağı ve Türkiye'de oynamayacağı yönünde iddiaları gündeme geldi. Hatta ayrılığına izin verilmezse futbolu bırakacağı dahi konuşuldu.

YOKLUĞU BEŞİKTAŞ'I ETKİLEDİ!

Beşiktaş'ın hücum hattında önemli bir rolü olmasına rağmen Rafa'nın yokluğu, özellikle kritik maçlarda takımın skor üretmesini ciddi şekilde zorlaştırdı. Yaşanan sakatlıklar ve Rafa'nın belirsiz durumu, şampiyonluk şansını doğrudan etkiledi. Bu süreç; teknik heyet (Sergen Yalçın), yönetim (Başkan Serdal Adalı) ve oyuncu arasında bir krize dönüştü. Taraftar ve medya ikiye bölündü. Bir kesim Rafa'yı savunurken, çoğunluk "profesyonel davranmıyor" eleştirisini yöneltti. Portekiz basını da Rafa'nın imajının zarar gördüğünü yazdı.

BEDAVA VERMEYECEĞİZ!

Beşiktaş, bonservissiz kadrosuna kattığı Rafa için yüksek bir maaş ve imza parası ödemişti (yıllık yaklaşık 9.5 milyon Euro). Başkan Serdal Adalı, olası bir ayrılık için en az 15 milyon Euro bonservis talep ederek "bedava verilmez, kulübe zaten zarar verdi" tavrını aldı.

HAMLE HAMLE BAKALIM:

Rafa'nın hamlesi: "Hazır değilim, oynamam, Benfica'yı istiyorum" söylemiyle köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Zamanın lehine işleyeceğini düşünüyor. Beşiktaş'ın (Adalı+Sergen) hamlesi: "15 milyon Euro getirmeden gidemezsin. 'Hazırım' dersen kadroya alırım ama zorlamam." Bu duruş hem mali kaybı azaltmayı hedefliyor hem de Rafa'yı kamuoyu önünde 'kendi isteğiyle oynamayan' konumuna getiriyor. Kamuoyu desteği, Beşiktaş'tan yana.

BENFİCA ACELE ETMİYOR!

Benfica'nın (Mourinho+Rui Costa) hamlesi: Acele etmiyorlar, Beşiktaş'a doğrudan teklifleri yok. Benfica'dan bonservis kazandırmadan ayrıldığı için dönüşünün de bonservissiz olmasını istiyorlar. Menajeri bonservissiz çıkmak istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın tavrının ardından önce 3 milyon Euro sonrasında ise '5 milyon Euro get-i relim' diye yoklama yaptı ama kulübün yanıtı değişmedi. Beşiktaş'ın zamanla fiyat kıracağını hesaplıyorlar. Zaman faktörü: Ocak transfer dönemi sadece bir ay. Her geçen gün Beşiktaş'ın eli biraz zayıflarken, Rafa'nın da sezonu kulübede geçirip kariyerine zarar verme riski artıyor.

FORMA GİYERSE BUZLAR ERİR

Sonuç: Şu an tablo berabere gibi görünse de "şah-mat" yakın. Ya Benfica ya Arap kulüpleri son hafta 10-12 milyon Euro civarında bir teklif yapıp transferi bitirecek, ya da Beşiktaş direnip Rafa'yı sezon sonuna kadar kadroda tutacak (ki bu senaryo herkes için kayıp). İşin en ilginç yanı şu: Rafa, bugün Rizespor maçı kadrosunda olacak. 20–30 dakika süre de alırsa, bütün bu satranç bir anda "Kriz bitti" noktasına dönebilir. Oynamazsa devre arası finali iyice kızışır.