Islık fırtınası Liverpool’u bitirdi!

Liverpool maçı öncesi sohbet ettiğim başka takım taraftarları el işaretleriyle bana, '5 olur, 8 olur, 10 olur' dediler. Unuttukları tek şey, G.Saray'ın Avrupalı kimliğinin olmasıydı. Çünkü kuruluş nedeni ebedi başkan Ali Sami Yen'in de söylediği gibi, "Türk olmayan takımları yenmek" olan G.Saray, büyük takımlara karşı bir büyük takım olarak gerektiğinde gerekli cevabı verdi. RAMS Park'tan içeri girdiğimde müthiş bir kalabalık vardı. Taraftarların enerjisi, 'Kazanacağız. Asla kaybetmeyeceğiz' şeklindeydi.

Tribünler gelin evi gibi süslenmiş, ağzına kadar hınca hınç doluydu. Localar normal sayının dışında ekstra para ödenerek gelen konuklarla taşacak duruma gelmişti. Liverpool'un, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye bir şarkısı vardır. Önceki gece yalnız yürümeyen G.Saraylı futbolculardı. Çünkü maç boyu yanlarında, arkalarında onları destekleyen güçlü taraftarı vardı. Tribünler bir saniye olsun susmadı, top rakibe geçtiğinde kulakları sağır edecek bir ıslık fırtınası yarattılar. Liverpoollu oyuncular bu ıslıktan gerçekten olumsuz etkilendiler. Salah, kulaklarını tıkayarak ıslık fırtınasını tarif etmeye çalıştı. Taraftarlar o kadar organizeydi ki konsantrasyonu bozmamak için sahaya bir çöp dahi atmadılar.



FRİKİKTE TÜM GÖZLER HAGİ'YE ÇEVRİLDİ

G.SARAYLI futbolcular için bir başka güç ise ailelerinin kendilerine gönderdiği enerji dolu mektuplardı. Ayrıca oyuncuların aileleri localarda yerlerini alarak büyük destek verdiler. Osimhen'in ailesinin goldeki sevincinde büyük coşku vardı.

Maçı çıplak gözle izlemek çok keyifli oluyor. Ben dostum Haluk San'ın locasında maçı izledim. Yan locada G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi oturuyordu. Osimhen'e yapılan faul sonrası kazanılan frikikte herkes Hagi'ye 'Sen olsan kesin gol olurdu' dediler. Buna kulağımla şahit oldum. Hagi güldü ama sessiz kalmayı tercih etti.



BAŞKAN'IN AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Maç bittiğinde herkes birbirine sarıldı, dev bir sevinç yumağı oluştu. Dursun Özbek, locasından çıkıp futbolcuları kutlamak için aşağı inerken, ayakları yerden kesilmiş gibi yürüyordu. Çünkü herkes başkanı kucakladı, bir tek omuzlara almadıkları kaldı. Maç sonu tribünlerle bütünleşen G.Saraylı oyuncuların sevgileri, mutlulukları gerçekten görülmeye değerdi.



SLOT MAÇI ROBOT GİBİ İZLEDİ BURUK BİR DAKİKA DURMADI

Liverpool'un hocası Arne Slot, maç boyu kenardan takımı bir robot gibi izledi. Okan Buruk ise kulübede bir saniye bile oturmadı. Her atakta her rakibi karşılamada o da onlarla hareket etti. İmkân olsa sahaya girip oynayacaktı. G.Saray taraftarının yarattığı tezahürat fırtınası, Liverpoollu futbolculara adeta bir baraj oldu. Teknik heyet, tribünler ve futbolcular birlikte hücum ettiler, birlikte savunma yaptılar.