23 Ağustos 2024, Cuma İSKENDER GÜNEN











Çok daha iyisini izleyeceğiz St. Gallen, ligde ve de Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar alan, oynadığı her maçta gol üreten bir takım. Kendi liginde Young Boys ile karşılaştığı karşılaşmada da aldıkları 4-0'lık sonuç bunun en belirgin örneği. Böyle bir takıma karşı Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun, Rapid Wien maçından çok daha farklı. Dünkü maçta sahanın öne çıkan oyuncusu St. Gallen'in kalecisiydi. Çünkü kurtardığı 4 net gol pozisyonu ve de direkten dönen toplar vardı. Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11 ve oyuncu tercihleri, Rapid Wien maçından çok farklı. Orta alanda Mendy, Okay ve de Bardhi önde ilk 11'de ilk kez Orsic ve Enis. Mendy, oynadığı oyunda görünen o ki mutlak orta alanda yer alması gereken bir isim. Çünkü rakipten top kazanmanın yanında Okay ile iyi bir ikili oluşturdular. Bardhi, bana göre tam bir profesyonel bir isim. Şans bulduğunda takıma önemli katkılar yapmakta aynen dün olduğu gibi. Bir başka isim var ki, takıma transfer edildiğinde çok fazla katkı yapmasını beklediğimi isimdi Orsic. Fakat geçen sezon başı yaşanılan şanssız sakatlık sonrasında ise bir türlü gerekli şansı bulamadı. St. Gallen maçında ise gördük ki şans verildiğinde ya da ısrarcı olunduğunda sahada kaldığı sürede takıma önemli katkı yapabilecek bir isim. Savunmada ise Denswil, iki kritik pozisyonda başarılı hamleleriyle öne çıkan oyuncuydu. Alınan sonuçtan çok oynanan oyun, ilerleyen günlerde çok daha farklı bir Trabzonspor seyredeceğimizi gösteriyor.