19 Ocak 2024, Cuma İSKENDER GÜNEN











Zorunluluklar ve yetenekler Hedef Türkiye Kupası ve Süper Lig'de üçüncülük… Bu hedeflere ulaşabilmek için mutlaka içinden geçtiğiniz süreçte çözüm üretmek zorundasınız. Fakat bir başka gerçek var ki; şu anki süreç çalkantılı. Sakatlıklar ve Afrika Kupası'na giden oyuncuları düşündüğümüzde bir sorun sarmalı ile karşı karşıya olan bir takım var. Ara transferde takımdan gidecek oyuncular da olacak. Doğal olarak böylesi bir süreçte sorunların yaşanılmaması kaçınılmaz. Ne kadar az hasar alacağınız ise görev verilen oyuncuların performansıyla doğru orantılıdır. Abdullah Avcı, Manisa maçında genç oyunculara şans verdi. Orta alanda Kerem, sol bekte Arif gibi… Maç başlangıcıyla rakibi baskı altına alan ve topa sahip olan Trabzonspor'du. Fountas'la golü erken buldular. Rakip kim olursa olsun böylesi maçlarda golü erken bulmak önemli. Fakat hücumda hiçbir üretkenliği olmayan rakip karşısında ise duran toptan baraj hatası kaynaklı yenilen bir gol var. Trabzonspor'un attığı 2. golde ise Enis'in öne mükemmel koşusu ve kafa vuruşu vardı. Enis, Trabzonspor'un geleceği olabilecek ve katkı yapabilecek bir genç. Gelişmeye açık ama mutlak oynamak zorunda! Şu gerçeği herkes kabul etmeli. Zorunluluklar yetenekli oyuncuları yıllardır bu takımda ortaya çıkardı. Örnekler kaleci Onurla yaşanılan sorunun ardından Uğur Can Çakır. Mehmet Ekici ile aynı yaşanılan sorunun ardından Yusuf Yazıcı. O halde gençlere güvenmek ve fazla şans vermek zorundayız.