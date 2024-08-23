23 Ağustos 2024, Cuma FATİH DOĞAN











Siyah ve bayaz! İsviçre Ligi'nde 11. sırada, sondan ikinci durumda olan Young Boys'un son şampiyon Galatasaray'ı yendiğini bir gün önce izleyince Lugano'nun da özellikle fiziksel açıdan Beşiktaş'ı zorlayabileceğini tahmin etmiştik. Ancak sentetik çime rağmen Beşiktaş'ın Rafa Silva gibi orjinal yıldızlarıyla 'Maçı ve turu alır' düşüncesindeydim. Tribünlerin hâkimiyetini alan ve ev sahibi gibi oynayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-3 değil de 3-1 bitirse İstanbul için daha kolay bir tur kapısı olurdu. Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gelişi ve pozisyon bilgisi en çok Gedson'a yaradı. 21 ve 52'de Gedson, iki güzel golü ve 55'te Al Musrati'nin skoru 3-1'e getirmesi geceyi aydınlatmıştı. Maçtan önce "10 dakikada 3 tane attık" diye tweet atan Lugano'ya 3 dakikada 2 tane atmak güzel bir ironiydi ancak ev sahibinden 5 dakikada 2 gol yemek ve skorun bir anda 3-3'e gelmesine izin vermek de bir o kadar çok düşündürücü bir tabloya dönüştü. Beşiktaş tecrübesindeki bir takımın 2 gole vermemesi gerekirdi. Özellikle gollerin Beşiktaş'ın sol çaprazdan gelmesi şahsen beni şaşırtmadı. Colley'ın sakatlanması, Emirhan Topçu ve Masuaku'nun uyumsuzluğu, Paulista dahil defansı dengesinin bozdu. Ayrıca Semih'in yerine Ndour'un başlaması, Onana'nın hemen her maç süre almaya başlaması hocanın yeni denemeler ve yeni planlar peşinde olduğunu gösteriyor.