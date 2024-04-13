13 Nisan 2024, Cumartesi İSKENDER GÜNEN











Top rakibe geçince... Trabzonspor, seyircisinden uzak çıktığı iç saha karşılaşmasını topa en fazla sahip takım olmasına rağmen mağlup bir şekilde bitirdi. Sivasspor alanı çok iyi daraltarak yaklaşık 30 metrede Trabzonspor'u karşıladı. Topa bu kadar yüksek yüzdeyle sahip olan takımların karşısında derinde savunma yapan bir ekip varsa, bu dengeyi bozmak çok zordur. Nitekim Trabzonspor da bayağı zorlandı. Rakip defansın dengesini bozacak, sürpriz koşu atacak isimleri bulması gerekiyordu. Aslında Meunier ile bunu çok kez denedi ama başarılı olamadı.

Sivasspor sabırla savunmasını yaptı, kendisine gelecek o yarım şansı da sabırla bekledi. Nitekim ikinci yarının ortalarına doğru yakaladığı atağın başından sonuna kadar Trabzonspor orta sahası ve savunmasında herhangi bir dirence uğramadan golü buldu. Bu cümleyi izninizle bir kez daha yazmak istiyorum. Sivas, Trabzonspor orta sahası ve savunmasında herhangi bir dirence uğramadan golü buldu.

Trabzonspor'un bu defans ve orta saha kurgusu topa sahip anlarda iyi görüntü veriyor olabilir. Ancak top rakibe geçtiği zaman hesabının iyi yapılması lazım.

Özellikle seneye Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takım için topun rakipte olduğu dakikalardaki oynanış şekli, en az sahip olduğunuz dakikalar kadar önemli. Bu alışkanlıklar Trabzonspor'un gelecek sezona bırakacağı en önemli miraslardan biridir.