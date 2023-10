01 Ekim 2023, Pazar İSKENDER GÜNEN











Sorunları görmek zorundayız! Kendi sahanızdaki bir maçta topa sahip olma düşünceniz yoksa bir büyük takım nasıl olacaksanız? İlk yarı sonunda topa sahip olma Pendik yüzde 66, Trabzonspor ise yüzde 34. Görünen o ki teknik adam her maçta topu rakibe bırakmayı düşünen oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çünkü duran toplar dışında pozisyon üretmekte sorunlar var. Kompakt oyun anlayışından uzak bir yapı var. Hatlar arasında boşluklar var. Birbirinden uzak oyuncularla hiçbir maçta oyunda üstünlüğü ele alma şansınız yok. Bu da dün olduğu gibi her maçta size sorunlar çıkartacaktır. Maçın başında hakemin yanlış kararıyla aut olması gereken pozisyonda kornerden gelen gol. Golden sonra da Pendikspor daha fazla topa sahip olan ve oyunun ikinci bölgesinde pres anlayışı yetersizliğinden dolayı gol pozisyonu üreten taraf oldu. Yine bir duran top ile Bakasetas'ın kazandırdığı ikinci gol var. Ardından Mendy'in kaptırdığı topta (bana göre faul) gelen Pendikspor'un golü. Kendi sahanızda oynadığınız bir maçta rakip alanda topa daha fazla sahip olma düşünceniz yoksa üretkenlik sağlanamaz. Mendy her ne kadar mücadele gücü yüksek bir oyuncu profili çizse de her an takımı 10 kişi bırakabilecek bir görüntüyü sahaya sürüyor. Hiç gereği yokken gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kalması bunun en büyük göstergesi. Maçın kırılma noktası ise Pendikspor'un geliştirdiği atakta Uğurcan'ın kurtardığı top oldu. 3 puan alındı ama oyun yetersizliklerle dolu. Bu hakemlerle ligin bitirilebilmesi zor.