04 Haziran 2023, Pazar İSKENDER GÜNEN











Profesyonel ahlakı için teşekkürler Marek Hamsik... Bratislava ile başlayan futbol hayatı önce Brescia, ardından Napoli ile devam etti. Napoli'de geçen başarılarla dolu 12 yıl... Slovakya Milli Takım formasını 136 kez giyme başarısı gösteren bir ikon. Kariyeri başarılarla dolu. Böylesi kariyerli bir oyuncunun yolunun Trabzon'a düşmesi hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir şans. Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi. Tam bir profesyonel ve lider bir isim. Ama bir başka gerçek var ki böylesi profesyonel bir oyuncudan bu sezon neden gerekli şekilde yararlanılamadı? Bize bugüne kadar gösterdiği lider oyuncu özelliğinin yanında profesyonel ahlak için de sonsuz teşekkürler. Her genç oyuncunun örnek alması gerekir diye düşünüyorum. Hedefi olmayan 2 takım... Alanyaspor, ligin en fazla kalesinde gol gören ekibi. Bir de bu maçta farklı oyuncu tercihleri yaptı. Sonuç, farklı bir skor ama bu skorun oluşması önce Alanyaspor'un kadro tercihi ve ilk yarı Trabzonspor'un kazandığı penaltıdan sonra 10 kişi kalması olarak yorumlanmalı.

Eğer amaç gelecek sezon ise Bjelica'nın daha farklı oyunculara şans vermesi gerekirdi. İlk 11'de Taha hariç bizim bir sezon boyunca seyrettiğimiz oyuncularla sahaya çıktı. Neden bir Arif yok? Altyapı veya kadronuzda bulanan 1-2 genç oyuncuya görev vermek daha gerçekçi olmaz mıydı? Yeni bir teknik adam ama takıma geldikten sonra ligin sonu da olsa tek düşüncesi sonucu almaksa burada bir sorun vardır!