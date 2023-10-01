01 Ekim 2023, Pazar LEVENT TÜZEMEN











Okan hoca duygusal davranmamalı! Galatasaray, Ankaragücü'ne kaybetseydi futbolun adaleti büyük haksızlık yapmış olacaktı. Çünkü maç Galatasaray hücum oyuncularıyla kaleci Bahadır arasında geçti. Ankaragücü kalecisi büyü mü yaptı bilmem ama hayatının maçını oynadı. Her türlü şutu kurtardı. İcardi'nin 4 vuruşunu çıkardı, Tete'ye, Zaha'ya, Kerem'e gol izni vermedi. Kalede Bahadır olmasaydı herhalde Galatasaray tarihi bir gol rekoru kırardı. Galatasaray iyi oynadı, akıllı hücum etti. Sadece 2 oyuncu başta Tete etkisiz kaldı, çok çalışmasına çok koşmasına iyi mücadele etmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu ciddi top kayıpları yaptı. Sacha Boey yine sahanın yıldızıydı. Sağ kanatta savunmayla hücum hattı arasında körük gibi çalıştı ve mükemmel oynadı, rakibin kendi kalesine attığı golde önemli rol oynadı. Okan hocanın Mertens, Oliveira, Barış Alper ve Abdülkerim hamleleri zamanlama olarak çok doğruydu. Sadece Tete'ye fazla zaman tanıdı. Kaan Ayhan savunmada çok iyi oynadı. Yüksek yeteneği ile adrese teslim paslar attı. Sanchez savunmaya bir liderlik getirdi. Sakin ve akıllı oynadı, topu oyuna sokarken asla telaş yapmadı ve kritik pozisyonları engelledi. En önemlisi çok doğru pozisyonlar aldı. Zaha içeri yaptığı ataklarla rakip defansın dengesini bozdu. Attığı gol ise çok kaliteliydi. Okan hocanın şimdi önünde Manchester United maçı var, kadro seçiminde asla duygusal davranmamalı tercih edeceği oyuncuları rakibin oyun sistemine göre belirlemeli. Crystal Palace'ın oynadığı oyun modelini gözden geçirmeli.