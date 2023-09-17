Maçın şifresi orta sahada!

SüperLig'in ikinci büyük maçı. Trabzonspor, ilkinde Galatasaray'a 2-0 kaybetmişti. Bordo-mavililer sezona istenilen düzeyde olmayan bir yapıda başladı. Şu an kadroya katılan yeni transferler var ama bir başka gerçek var ki böylesi transferlerin sezon başlamadanyapılması gerekiyordu. Teknik adam Bjelica yeni transferlerden hangisine şans verecek şu an bunu bilebilmemiz mümkün değil. Kasımpaşa maçını bir kenara bıraktığımızda Trabzonsporiçin sorunların başındatakım savunması yetersizliğigeliyor. Önde kaybedilen toplardan sonra geri dönüşlerde hep sorunlar yaşadılar. Orta alanda Kourbelis, rakip ataklarda sıkça pozisyon kaybediyor. Önde ise geçen sezondan beri en büyük sorun top saklama becerisi olan oyuncu eksikliği. Bu da ataklarda topun çabuk kaybedilmesine neden oluyor. Beşiktaş'a karşıoynanacak maçta oyununkaderini tayin edecekmevki orta alan. Burada üstünlüğü ele alan taraf diğerine göre bir adım öne çıkar. Bjelica, Bakasetas'ı nasıl bir formatta sahaya sürer bunu maçta gözlemleriz. Ama Bakasetas gibi şut becerisiolan bir oyuncuyu kaleyeyakın oynatmalı diye düşünüyorum.