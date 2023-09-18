18 Eylül 2023, Pazartesi İSKENDER GÜNEN











Trabzonspor takım olma yoluna girdi Sezona hayal kırıklığıyla başlayan Trabzonspor için böylesi büyük maçta alınan 3 puan ileriki haftalar için büyük ümitler verdi. Gelinen nokta sezon başındaki görüntüden çok farklı. Takım olma yolunda önemli adımlar atıldığı düşüncesindeyim. Maçta gördük ki yeni oyuncuların da katkı yapacakları bir gerçek. İlk 30 dakikada Beşiktaş topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Trabzonspor ise oyunu kendi alanında kabul etti. İkinci bölgede yaptıkları baskıyla rakibe pozisyon üretme şansı vermediler. Kapılan toplarla çabuk öne oynama düşüncesi ve bu sezon, geçen yıldan farklı bir Bardhi asistiyle Onuachu'nun kafasıyla gelen gol. Böylesi büyük maçlarda öne geçmek hem öz güveni artırdı hem de oyunda üstünlüğü ele almaya yardımcı oldu. İlk yarının son dakikalarında Bakasetas'ın attığı golle 2-0'lık bir sonuç yakalandı. Mendy'nin direkten dönen topu var.

İkinci yarı, Trezeguet hamlesi, son derece doğru bir tercihti. Çünkü rakip daha fazla risk alacak bir oyun anlayışı içerisinde olacağı için arkasında oluşabilecek boşluklardan Trezeguet ile sonuca gidilebilirdi. Önce Trezeguet'nin Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyon ve ardından Trezeguet'nin getirdiği toptan Visca ile gelen üçüncü gol.

Sonuç ve oyun, yarınlar adına büyük ümitler verdi. Mehmet Can oyunun savunma tarafında olumlu işler yaptı. Baniya ve Benkovic mükemmel bir uyum içerisinde göründüler. Orta alanda Mendy oyuna direnç katan bir isim. Mücadele gücü yüksek, rakipten top kazanma yönünden de artıları var. Onuachu, geçen sezondan beri önde sorunların başında gelen top saklama becerisi olan oyuncu yoksunluğunu çözebilecek bir yapıda.