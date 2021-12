FATİH DOĞAN

Beşiktaş’a CAN da yetmedi!

Beşiktaş taraftarı haftalardır Can Bozdoğan'ın 11'de oynamasını istiyordu. Bu ısrarın nedeni genç futbolcunun oyunda kaldığı her dakika, her saniye yüreğini ortaya koyup mücadele etmesiydi. Sergen Yalçın da bu isteği dün Kasımpaşa maçında gerçekleştirdi. Josef'in önünde, Atiba'nın yanında... Can da bu beklentileri ve güveni karşılıksız bırakmadı. Mücadelesi, akıl dolu pasları ve muhteşem golüyle golsüzlük komasına giren takımına CAN verdi. Gol atamama konusunda yine ilginç örnekler sergileyen Batshuayi ve Larin'in yükünü aldı. 80'de seri çalımların ardından vuruşunu kaleci çıkarmasa başka bir hikâye yazılabilirdi. Batshuayi'nin ilk yarıda attığı golün de VAR'dan iptal edilmesi trajikti. Batshuayi ikinci yarıda Ghezzal'ın pasını gole çevirse toplumsal barışı sağlayabilirdi. Ama nafile...

Sergen Yalçın'ın önce Larin'i çıkartıp N'Koudou'yu, sonra Ghezzal'ı çıkarıp Mehmet Topal'ı alması "1-0'ı koruyup kontradan N'Koudou" planına dönüştü.

İstatistikler ve skorlar Beşiktaş'ın iyi kamp yapmadığını, iyi çalışmadığını ve 75'ten sonra takımın güçsüzleştiğini gösteriyordu. Bunun farkına vardığını bu maçta bu kararla gösteren Sergen hocanın taktiği tutmadı.

Kasımpaşa, yönünü değiştirdiği oyunla 'gol geliyor' diye adeta mektup yazdı. Golü kanat atağı ve içeride Welinton başta defansın kademe hatasıyla buldu.

Ne diyelim; geçen sene 90+5'lerde rakibi boğup gol atan Beşiktaş'tan 75'ten sonra çok maç ve puan kaybeden Beşiktaş'a..