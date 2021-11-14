FATİH DOĞAN

Boğazı aştık!

Akdeniz'in giriş-çıkış kapısı, dünya deniz ticaretinin yarısının geçtiği Cebelitarık Boğazı 1713'ten bu yana Birleşik Krallık'ın 2006'da tanımladığı özerklikle birçok alanda uluslararası temsil hakkı kazandı. 2 kez gitme fırsatı bulduğum yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ta "boğaz" darphane gibi para basmasına rağmen İngilizler'in futbola yatırım yaptığını söylemek zor. Toplam piyasa değeri 1 milyon Euro olan, içinde amatör futbolcular da barındıran Cebelitarık normalde averaj takımı… Ancak gollerden bağımsız yine iyi direndiler. Kerem'le bulduğumuz ilk gole ve Olivero'nun VAR uyarısıyla 22'de kırmızı görüp 10 kişi kalmalarına rağmen gardlarını düşürmeyip sert karşılık verdiler. Kaptan Burak'ın asistleri, Halil'in golleri gelince Norveç'le aynı puana gelme ihtimali üzerinden en az 6-0'lık bir averaj hesabının yarısına ulaşmış olduk. Özellikle dar alanda seri hareketler ve vuruşlar yapan Halil'i 11'de başlatma tercihi sonuç verdi. Rıdvan'ın hem Merih'e hem de Serdar'a yaptığı asistler görülmeye değerdi. Mert'in golü de ihtiyacımız olan 6-0'ı getirdi. Rakip zayıf ve 10 kişi olsa da oyuncularımızın hırsı ve iştahı çok iyiydi. Norveç, Letonya'yla 0-0 berabere kalınca artık son maçlar öncesinde ipler de bizim elimize geçti. Artık salı günü Karadağ'ı yenersek Katar yolu açılacak...