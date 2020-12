FATİH DOĞAN

Gecenin yıldızı Rachid Ghezzal

Futbol oynarken sahada keyif alan her oyuncu grubu rakibi için tehlikelidir. Beşiktaş'a baktığımda son üç maçtır gördüğüm en önemli fotoğraf oyuncuların sahada birlikte oynamaktan keyif aldığı gerçeğidir. Kartal; Başakşehir ve F.Bahçe galibiyetleriyle moral dopingi almış. Kasımpaşa karşısında da net bir galibiyet aldı. Maçı 3 bölümde inceleyebiliriz. Mensah'ın attığı ilk gole kadar Beşiktaş, 45 dakika kapanan defansı açmakta zorlandı. Gözler yakın markajda etkisizleşen Aboubakar'ın yanına bir uzun, ya da getirince çilingir görevi görecek bir asist ustası aradı. Takımı soyunma odasına 1-0 götüren Mensah beklenen çilingir görevini geç de olsa üstlendi. Beşiktaş, forvet arkasında oyunu açacak formda bir Ljajic'e ihtiyaç duydu. Olmuyorsa da en erken zamanda yolları ayırıp yerine o bölgeye alternatif bakılmalı. Dün o görevi kısmen de olsa Ghezzal üstlendi. F.Bahçe maçında Aboubakar'a attırdığı golü bu sefer Atiba'ya attırdı. Bir farkla. Ghezzal bu maçta sadece asistle oynamadı. Üçüncü golde de atak başlangıcını yaptı. Maçın başından bu yana oyunun içinde... Geçişleri, ataklardaki etkisi ile 'Ben buradayım' diyor. N'Koudou da dün çalışan isimlerin başındaydı. Formda bir N'Koudou'yu durdurmak zor. Necip Uysal, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında stoperde hayat kurtardı ve yedek çıktı. Yerine oynayan Welinton her an bir hata yapacakmış hissi veriyor. Kasımpaşa ile son 3 maçta çıkan sonuçlardan biri de şu; öz güven ve ritmini bulan oyuncuların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum Beşiktaş'ı yükseltiyor. Eksikler ve kırmızı kart Kasımpaşa'nın belini büktü. 4'lü savunmaya geçiş bile yeterli olmadı.