MURAT ÖZBOSTAN

Liste dışı kalan yabancılar geri dönsün!

Kulüpler Birliği, video konferans yöntemiyle önemli bir toplantı yaptı...

21 takımın başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda özellikle 2 konu üzerinde duruldu.

Hatırlarsanız bir süre önce TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda başkanlara şunu söylemişti: "Ligin ikinci yarısı itibariyle Kovid-19'dan dolayı maçları ertelemeden hükmen yenilgi kararı almayı düşünüyoruz. Aranızda bu konuyu konuşun, tartışın." Aradan 15 gün geçti, konu hakkında herkes bir şeyler söyledi.

İşte önceki gün bu konu gündemin en önemli maddesiydi.

Genel olarak, isteyen grup ağırlıkta olsa da karşı çıkanlar da yok değildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir fikri oldu toplantıda: "Bu iş olur ama biz kadromuza ismini yazamadığımız yabancı oyuncuların 35 kişilik listede olmasını istiyoruz." Öneriye destek veren de oldu, vermeyen de...

Böyle bir şeyin olması için yabancı kuralının değişmesi lazım... Liste dışı kalan yabancı sayısı her takımda farklı şekilde.

Diğer konu ise yayın meselesi... 18 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al- Obaidly anlaşmıştı. Rakam da 2 milyar 650 milyon TL idi. Küme düşmenin kaldırılması nedeniyle lig bu sezon biliyorsunuz 21 takım oldu. Pastaya 3 takım daha girdiği için 300 milyon TL kaybı olan 18 takım, bu paranın TFF tarafından karşılanmasını istiyor. Bu konuda da yapılan toplantıda tüm kulüpler hemfikir oldu. Fakat sorunun nasıl çözüleceği belirsiz!

Bakalım zaman ne gösterecek...