FATİH DOĞAN

EURO 2020 ruh ve oyunundan uzağız

Şenol Güneş, Uluslar Ligi'ndeki iki milli maçımıza da 'hazırlık' muamelesi yaptı. Yenildiğimiz Macaristan'la ilk maçımıza 'Kondisyon seviyeleri ve hazır görüntülerini' dikkate alarak daha iddialı bir 11 çıkaran Şenol hoca deplasmanda Sırbistan karşısına diğer 11 diyebileceğimiz bir kadroyu sahaya sürdü. 9 aylık aradan sonra gelen ilk milli maçlarda Güneş kadroya çağırdığı oyuncularımızın çoğunu görme ve kafasındaki soru işaretlerine cevap bulma yolunu tercih ettiği aşikar!

Kadro aşağı yukarı aynı ancak Türkiye'yi 12 maçta, 9 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi ile EURO 2020'ye taşıyan ruh ve oyundan çok uzağız. Bu ekibe ve takıma inanıyorum. Ancak hazırlık maçı muamelesi görse de pandemi opsiyonlarını dikkate alsak da Macaristan ve Sırbistan maçındaki tempo ve oyundan memnun değilim. Kolarov'un kırmızı görmesinden sonra yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynayan Sırbistan karşısında beraberlikle yetinmeyebilirdik. Ama beceremedik. Enes Ünal pandemi süresinde kondisyon zafiyeti yaşamış gibi. 78'de yerini Burak'a bırakana kadar varlık gösteremedi. Sahada güçlü bir Enes'e ihtiyaç var. İlk milli maçına çıkan Orkun'a Türkiye'yi tercih ettiği için hoş geldin demek ve etkisiz kalan görüntüsünü ilk maç heyecanına vermek gerek

Çağlar'ın ilk yarıda golle sonuçlanmayan hatası hepimizi şaşırtsa da Ozan Kabak'ın istekli ve hazır görüntüsüyle ikili genelde iyiydi. Sırbistan maçında gördüğüm en önemli iki sıkıntı hücuma çıkarken adam eksiltemememiz ve rakip üzerinde baskı kuracak dinamizm ve organizasyonlardan uzak olmamızdı. Yusuf'un ceza sahası dışından şut denemeleri düşünce olarak iyi ama akışta değil neredeyse duran pozisyonlarda denediği için sonuç alamadı. Biz bu oyunla değil ama takımla Uluslar Ligi'nde Rusya'yı da geride bırakarak başarılı olabiliriz. Ancak kendimiz gibi oynamamız şart...