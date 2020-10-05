FATİH DOĞAN

Ya takıma ya kendine güvenmiyor

Gençlerbirliği maçının 11'i netleşince odaklandığım konu Atiba, Dorukhan ve Souza'nın orta sahada birlikte tercih edilmesiydi. Bu üçlünün iç saha değil de deplasman tercihi gibi durduğu ortamda şaşırdığımı belirtmeliyim.

Avrupa ve lig maçlarında "Eskişehir'de sağ bek oynayan Dorukhan, bu geçiş döneminde Necip'in yerine sağ bek oynarsa daha verimli olur" beklentisini dile getirdikçe hücuma doğru kaydırılmaya başlandı! Dün Dorukhan çoğu zaman forvet arkası gibi oynadı. Kabul edelim ki Dorukhan'nın da Souza'nın da daha zamana ihtiyacı var. Sonuç; ilk 45 dakika yeteri kadar top alamayan, boş koşu yapmaktan yorulan Aboubakar ve yeteri kadar pozisyon üretemediği için 0-1'le devreye giren Beşiktaş...

Beklendiği üzere ilk yarıda kendi evinde Souza, Atiba ve Dorukhan'la çok fazla nitelikli pozisyon üretemeyince Sergen Yalçın ilk hamlesini ikinci yarıya Dorukhan'ı çıkarıp Mensah'ı alarak yaptı. 1-0'ın da etkisiyle G.Birliği geriye de yaslanınca ikinci yarıda Beşiktaş daha çok oyun alanı buldu. Ancak katı defans duvarı ve kontrataklarla karşılaştı.

Sergen hoca son 30 periyodunda Ljajic, Larin, Güven, Hasic değişikliğiyle takımın yönünü ofansif futbola döndürdü. İkinci yarı topun da oyunun da pozisyonların da hâkimi Beşiktaş, topu çizgiden geçiremedi. Beşiktaş'ın maçta en iyisi genç Rıdvan ile Montero'ydu. İspanyol oyuncu ikinci yarıda çizgiden çıkardığı pozisyona gelmeden, topu oyuna sokuşu ve yerinde müdahaleleriyle göz doldurdu. Sergen Yalçın'ın gerek transferdeki defansif oyuncu tercihleri gerekse kadro tercihler şaşırtıyor! Tanıdığımız Sergen hoca ya takımına güvenmiyor ya da kendine! Beşiktaş evinde ne bu anlayışla maça başlar ne de bu anlayışla lige ortak olur