FATİH DOĞAN

Sumudica’nın işaret fişeği

Türk futbolunun çok büyük sorunları var... Bunların başında da menajerlik sisteminde gelinen nokta yer alıyor... Hiçbir kritere dayanmayan, sınırları çizilmeyen, "Ben menajerim-futbolcu temsilcisiyim" diyen herhangi biri, bu işi yapar durumda... Menajerlik yapan babaları, arkadaşları biliyor ve garipsiyorduk da son bir-iki yıldır Türk futbolunda vahşi bir menajerlik düzeni oluştu. İşini iyi yapan menajerlere saygımız sonsuz. Ancak çizgiyi aşan, birbirini boğazlayan, çalışırken hiçbir sınır tanımayan bir sürü menajer, alt-üst lig demeden futbol sistemini esir alıyor. Başkanların, hocaların hatta basın mensuplarının masalarda konuştuğu ama kamuoyunun önünde suspus olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, önceki gün ortamı sarsacak iddialarda bulundu. Aslında fitili ateşledi.

Diyor ki; "Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin Euro teklif etti. Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. 'Çünkü son sözü sen söylüyorsun' dediler. Benim için kolay olurdu. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım?"



TFF KONUYLA İLGİLİ DÜĞMEYE BASTI

Sumudica'nın Romanya'da yaşadıklarını biliyoruz... Ancak bu açıklamaları önemli. TFF'ye ve kamuoyuna davet mektubu gönderiyor. "Gelin benimle konuşun, iki menajerin ismini vereyim" diyor. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuyla ilgili düğmeye bastı ve soruşturma başlattı. TFF adına bir müfettiş Gaziantep'e gidip Rumen teknik adamdan isimleri almalı. PFDK sevkine gerek olacak kusurlu bir hal varsa, bütün menajerlere leke atan bu iki kişi ifşa edilip, lisansı iptal edilip meslekten men edilmeliler. Sumudica, isimleri vermiyorsa o zaman da kendisi 'Ortalığı karıştırmak ve ligin marka değerine zarar vermekten' PFDK'ya sevk edilmeli.