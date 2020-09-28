FATİH DOĞAN

Mentör şart!

Konyaspor geçen sene küme düşme hattının ateşini yaşayan bir takım... Stoperi 1. Lig'den... Santrforu 1. Lig'den...

Diğer santrforu Kravets aynı kulvarın yolcusu Kayseri'den... Çıkıyor Beşiktaş'a 4 gol atıyor. Hiç kimse bu maç için takım kalitesizliğinden "duyar" kasmasın.

N'Sakala, Welinton, Necip'i büyük maçlarda, derbilerdeki kıyaslamada mevzu bahis edebiliriz. Konya maçını ise 'İyi futbol iyi oyuncularla oynanır' repliği ile açıklayamayız. Bu maç koordinasyonsuzluk ve ruhsuzluk maçı.

Maç başlarken teslim olmuş, gol geldiğinde reaksiyon vermeyen bir Beşiktaş izledik. Bu maç başta Sergen Yalçın ve futbolculara yazar.

İki konu var. Yanlış tercihler üzerine kurulu.

Geçen hafta sonlarda oyuna giren 4 ara pası ve 9'a yakın etkili atakla iyi bir başlangıç yapan Gökhan Töre ile başlamak varken genç Atakan'ı oynatmanın mantığı ne? Boyd'dan vazgeçmediğini istatistikler söylüyor ama Boyd'un oyunun savunma bölümünde sürekli adam kaçırdığını da istatistiklere sokamazsanız, Beşiktaş'ın kolay atak yediğini göremezsiniz.

Sergen hocanın futbolcuları hazırlık dönemi psikolojisinden çıkarıp takım hüviyetine sokması lazım.

Sürekli ve anlamsız rotasyonlar takımın ve emek verenlerin kredisini tüketiyor.

Sağ bek transferindeki gecikme yönetimin suçu ama 1 sezonda 3.9 milyon Euro kazanan Vida'yı nereye koyacağız?

Vida kötüyken sadece kendini değil yanındaki iyiyi de bozuyor. "Ya sat ya oynat" kuralı geçerli olmalı.

Aboubakar'ı iyi gördüm. Sakat görünmüyor ve katkı sağlar.

Bu takım toparlanır ama takımın ivedilikle profesyonel mentör desteğine, yönetimin de yeni bir iletişim stratejisine ihtiyacı var.