FATİH DOĞAN

Alkışlar Oğuzhan’a

Geçenlerde bir çalışma dikkatimi çekti: "Türk futbolunda kayan yıldızlar" diye... Dün sahada Oğuzhan Özyakup'u görünce nedense aklıma bu yazı geldi. Sanırım özel yetenekli futbolculardan her zaman çok iyi performans göstermesini ve yeteneklerine ihanet etmemesini istiyoruz. Oğuzhan'ı Beşiktaş'a geldiği günden bu yana kişilik olarak da yeteneğiyle de hep sevdim, saydım. Ama performansıyla ilgili iniş çıkışlarını da yeri geldiğinde eleştirdim. Dün Vodafone Park'ta tribünden maçı izlerken özellikle Oğuzhan'a dikkat ettim. İstekli ve hareketliydi. Daha nitelikli sonuçlar üretecek yeteneğinin olduğunu biliyoruz ama dün Malatyaspor karşısında takımın iyilerindendi. Çıkarken seyirciden aldığı motivasyon yüklü alkışları hak etti. Oğuzhan bu hikâyeyi devam ettirmeli. Beşiktaş'ın 10 numaraya ihtiyaç duyduğu bir ortamda yeni transfer etkisi yapıp, fark oluşturabilir. Oğuzhan gibi yetenekli ayaklar neden önemli? Malatya maçında gördük. Misafir takım ilk yarı çok iyi kapandı. Beşiktaş açmakta zorlandı. İlk yarı standart altı vasat oyunun nedeni bu! Beşiktaş'ın kapanan takımlara karşı B planı var mı? Bence yok. Böyle anlarda kilidi açacak yetenekli ayaklara ve organizasyonlara ihtiyaç var. Maçı koşanlarla oynarsın, yetenekli ayaklarla açarsın. Larin'in kafa golü takımı da ikinci yarı oyunu da rahatlattı. Beşiktaş'a kalite getiren Aboubakar bile 2-3 kez pozisyon harcıyorsa Beşiktaş'ın alternatif gol pozisyonları çalışması, hamleleri yapması lazım. Beşiktaş galibiyeti hak etti. Çok değerli 3 puan aldı. Ancak hem futbol hem skor olarak daha iyi ve izleyeni güvende hissettirecek bir oyuna evrilmesi şart.