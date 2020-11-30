FATİH DOĞAN

Kartal, Fenerbahçe’yi rüyadan uyandırdı

Sergen Yalçın için Fenerbahçe deplasmanında yapılacak en doğru hareket ofansif futbolu tercih etmeseydi. Çünkü Beşiktaş'ın en zayıf yeri defansıydı. 11'ler açıklandığında cezalı Dorukhan'ın yerine Rosier değişikliğiyle Başakşehir maçını da oynayan ofansif kadroyu sahaya sürdü.

Bu oyun Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında son bölümlerde tempo çok düşse de sonuç vermişti.

Beşiktaş bu tempoyla F.Bahçe'ye oyun kurdurmadı. Üst üste Aboubakar'ın şık golleriyle adeta felç etti. Aboubakar'ın 2. golünün asistini yapan Ghezzal oyunun akışında inisiyatif alabilse Beşiktaş çok daha radikal bir sonuç çıkarabilirdi.

İlk kez derbiye çıkan genç hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nın iyi niyetinden şüphe etmedim. Ama hatalar yaptı. Özellikle kırmızı karttaki standartsızlığı... Larin'i çift sarıdan atarak Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Numanoğlu, Rıdvan'ı arkadan çekip indirerek atak avantajını kesen Mert Hakan Yandaş'a ikinci sarıyı gösteremedi. Beşiktaş'ı 100 dakikalık maçın 50 dakikasını 1 kişi eksik oynamaya mahkum etti.

Beşiktaş'ta maçı çeviren Necip Uysal'ın golüydü. 10 kişiyle atılan bu gol takımı zinde tuttu.

Bu zafer önce Sergen Yalçın'a yazar. F.Bahçe'de de yenilgi; hamlelere karşılık vermeyen Erol Bulut'a..

10 kişiyle Kadıköy'den 3-4'le çıkmanın adı zaferdir. Rıza Çalımbay döneminde de yaşanan 9 kişiyle 4-3'lük maçı hatırlattı.

Beşiktaş, F.Bahçe'yi "Kesin şampiyonuz" rüyasından uyandırdı. Ve şampiyonluk yarışında tek değilsin biz de varız dedi.