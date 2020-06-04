04 Haziran 2020, Perşembe
ERMAN TOROĞLU
Kimse temiz değil!

Kimse temiz değil!

04.06.2020, Perşembe
TÜRK futbolunun lokomotifleri F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor yıllarca kötü idareler yüzünden ne hallere düştüler. Hiçbirinin diğerine bir şey demeye hakkı yok. Maddi olarak bunu söylerken şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Bu büyük takımların hemen hemen hepsi ferdi olarak şikeye veya teşvik primine bulaşmıştır. Hiçbirinin diğerine, 'ben temizim, sen daha kirlisin' deme hakkı kesinlikle yok. İspat edebilir misiniz? Çok zor. Çünkü şike de teşvik primi de sigara dumanına benzer. Bunları konuşanlara tavsiyem çok sevdiğim şu cümle olacak: "Evin camdan yapıldıysa komşunun camına taş atma." Herhalde anlamışlardır.
Futbolun içinde yoğrulanlar zaten biliyor. İspat edemediğiniz için susuyorsunuz. Bu işi, yani hakem ve takım satın almayı ancak ferdi olarak yaparsınız. Üç hakemi birden alamazsınız. Bir takımdan 11 futbolcuyu birden alamazsınız. Şikeleri ferdi yaparsınız. Ama teşvikleri grup halinde gönderirsiniz. Yalnız bu teşvikte bir not düşeyim. -İnşallah kitap yazdığımda bunu da yazacağım- Bu gelen teşviklerden bazen bazı futbolcuların haberi olmaz. 6-7 futbolcu bu parayı haber vermeden alabilir. Böyle bir şey benim de başımdan geçtiği için yazabiliyorum...

Çok para vermek İYİ İDARE DEĞİL!
ALI Koç'un, maddi olarak F.Bahçe'ye, direkt ve dolaylı destek verdiği gerçek. Nitekim Burhan Karaçam, 150 milyon Euro civarında olduğunu ve tam rakamın Ali Koç tarafından açıklanabileceğini söyledi. Buraya kadar her şey tamam ama Ali Koç'un, hem futbolda hem basketbolda teknik olarak kötü bir idare gösterdiğini söyleyebiliriz. Neden mi? Ali Koç, başkan olduğu 2 sene zarfında teknik ekip olarak Cocu, Ersun Yanal; sportif direktör olarak da Comolli'ye 4.7 milyon Euro verdi. İki sezonda 30 futbolcu transfer edildi. Teknik ekip, sportif direktör ve futbolculara harcanan para 44 milyon 700 bin Euro… (Kaynak: Transfermarkt) Peki, Ali Koç sattığı futbolculardan kulübe ne kadar gelir sağladı? 41 milyon Euro. Bu futbolculardan bazıları, Josef de Souza, Giuliano, Fernandao, Eljif Elmas… 41 milyon gelir sağlayan futbolcuların tamamı Aziz Yıldırım zamanında alındı. Yani çok para vererek kulüp idare edilmiyor. Ticarette şu vardır: Satarken değil alırken kazanırsın. Bakalım Ali Koç ve yönetimi önümüzdeki sezon da aynı hataları yapmaya devam edecekler mi?

Başkan Çebi yeni yönetim kuracak
3 yıl evvel Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkarken, 'İyi gidiyorlar ama taraftarı aldatıyorlar. Böyle gidilirse kulübün durumu çok kötü olacak' diye bas bas bağırdım. Beşiktaş yalakası olan görsel ve yazılı basındakiler beni Beşiktaş düşmanı olarak gösterdi. Eğer Beşiktaş düşmanı olsaydım, aynı yalakaların yaptığı gibi, 'Beşiktaş şahane gidiyor' derdim. Ara gazı verirdim. Beşiktaş bugünden de kötü olurdu. Ama şimdi o yalakaların sesi çıkmıyor. Beşiktaş'ın durumu da ortada. Seçimin olduğu gün, Takım Oyunu'nda 'Bu seçim oldu tamam da ağustosta Beşiktaş yeniden kongreye gider' diye bir cümle söyledim. Rahmi Koç, verdiği reklamla Beşiktaş'a biraz nefes verdi ama biraz… Peki Beşiktaş neden kongreye gidecek. Çünkü başkan yönetimdeki kişilerden yeterli desteği alamadı. Onu yaparım bunu yaparım diyenler hiçbir şey yapmadı. Ahmet Nur Çebi, yeni yöneticilerle ilerlemek istiyor. Kulüp çalışanlarının henüz 1'er aylık maaşları verildi. En az 5-6 ayları içerde. Karius, Lens'in UEFA'ya şikâyetleri var. Her kulüp gibi Beşiktaş da virüsü bahane ederek devletten karşılıksız yardım bekliyor. Merak ettiğim başka şeyler var... Bu yönetimden önce kulübü idare edenler… Bazıları ibra edildi bazıları edilmedi. Bunlardan hesap sorulacak mı, bunlara fatura çıkacak mı? Yoksa yapanın yanına kâr mı kalacak?

Cengiz'i G.Saray içindeki PAPAZLAR HASTA ETTİ
HER kulüp yönetimi, hem rakipleriyle uğraşıyor hem de arka taraftan kendi kulüplerinin içiyle. En karışık kulüp G.Saray. Hırsızlık yapmayan, kulübü iyi idare etmeye çalışan bir başkanları vardı. Vardı diyorum çünkü şu anda adam hastanelik. Peki bu başkanı hastanelik yapanlar kimler F.Bahçe ve Beşiktaş başkanları değil G.Saray içindeki papazlar. Eski başkanlardan Faruk Süren bir gün, 'Erman hocam bizim kulüp Bizans'a benzer' demişti. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Yüzde yüz doğru… Düşünün Metin Oktay'ın yattığı mezara gidiyorlar. Divan Kurulu Başkanı, G.Saray Başkanı'na omuz atıp yer açmak istiyor. Bu gibi zihniyet hırsız olmayan G.Saray Başkanı'nı sonunda kanser yaptı.
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