Kimse temiz değil!

ERMAN TOROĞLU

TÜRK futbolunun lokomotifleri F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor yıllarca kötü idareler yüzünden ne hallere düştüler.Maddi olarak bunu söylerken şunu da söylemeden geçemeyeceğim:Hiçbirinin diğerine,deme hakkı kesinlikle yok. İspat edebilir misiniz? Çok zor.Bunları konuşanlara tavsiyem çok sevdiğim şu cümle olacak:Herhalde anlamışlardır.Futbolun içinde yoğrulanlar zaten biliyor. İspat edemediğiniz için susuyorsunuz. Bu işi, yani hakem ve takım satın almayı ancakolarak yaparsınız.Bir takımdan 11 futbolcuyu birden alamazsınız. Şikeleri ferdi yaparsınız. Ama teşvikleri grup halinde gönderirsiniz. Yalnız bu teşvikte bir not düşeyim.Bu gelen teşviklerden bazen bazı futbolcuların haberi olmaz. 6-7 futbolcu bu parayı haber vermeden alabilir.ALI Koç'un, maddi olarak F.Bahçe'ye, direkt ve dolaylı destek verdiği gerçek.ve tam rakamın Ali Koç tarafından açıklanabileceğini söyledi. Buraya kadar her şey tamam ama Ali Koç'un, hem futbolda hem basketbolda teknik olarak kötü bir idare gösterdiğini söyleyebiliriz. Neden mi? Ali Koç, başkan olduğu 2 sene zarfında teknik ekip olarak; sportif direktör olarak da4.7 milyon Euro verdi. İki sezonda 30 futbolcu transfer edildi. Teknik ekip, sportif direktör ve futbolculara harcanan para(Kaynak: Transfermarkt) Peki, Ali Koç sattığı futbolculardan kulübe ne kadar gelir sağladı?Bu futbolculardan41 milyon gelir sağlayan futbolcuların tamamızamanında alındı. Yani çok para vererek kulüp idare edilmiyor.3 yıl evvel Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkarken,diye bas bas bağırdım. Beşiktaş yalakası olan görsel ve yazılı basındakiler beni Beşiktaş düşmanı olarak gösterdi. Eğer Beşiktaş düşmanı olsaydım, aynı yalakaların yaptığı gibi,derdim.Beşiktaş bugünden de kötü olurdu. Ama şimdi o yalakaların sesi çıkmıyor. Beşiktaş'ın durumu da ortada. Seçimin olduğu gün, Takım Oyunu'ndadiye bir cümle söyledim. Rahmi Koç, verdiği reklamla Beşiktaş'a biraz nefes verdi ama biraz… Peki Beşiktaş neden kongreye gidecek. Çünkü başkan yönetimdeki kişilerden yeterli desteği alamadı. Onu yaparım bunu yaparım diyenler hiçbir şey yapmadı.Kulüp çalışanlarının henüz 1'er aylık maaşları verildi. En az 5-6 ayları içerde. Karius, Lens'in UEFA'ya şikâyetleri var. Her kulüp gibi Beşiktaş da virüsü bahane ederek devletten karşılıksız yardım bekliyor. Merak ettiğim başka şeyler var... Bu yönetimden önce kulübü idare edenler… Bazıları ibra edildi bazıları edilmedi. Bunlardan hesap sorulacak mı, bunlara fatura çıkacak mı?HER kulüp yönetimi, hem rakipleriyle uğraşıyor hem de arka taraftan kendi kulüplerinin içiyle. En karışık kulüp G.Saray. Hırsızlık yapmayan, kulübü iyi idare etmeye çalışan bir başkanları vardı. Vardı diyorum çünkü şu anda adam hastanelik.Eski başkanlardan Faruk Süren bir gün, 'Erman hocam bizim kulüp Bizans'a benzer' demişti. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Yüzde yüz doğru… Düşünün Metin Oktay'ın yattığı mezara gidiyorlar.Bu gibi zihniyet hırsız olmayan G.Saray Başkanı'nı sonunda kanser yaptı.