VAR raporlarını vermediler!

ERMAN TOROĞLU

Biz insanları yaptıkları görevlerle hatırlıyoruz veya insanlar o görevle öne çıkıyorlar.Mesleği inşaat mühendisliği. İki dönem İstanbul Milletvekili, bir dönem de Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı yaptı.Bu arkadaşımız Türkiye'de üç dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Bakınız, hakemleri sürekli eleştiriyoruz. Yusuf, konuşmayı pek sevmez. Ama açtım telefonu,dedim.dedi ve ben sordukça o cevap verdi…diye sordum Namoğlu'na… Başladı anlatmaya: "Futbol Federasyonu yönetim kurulunda olan bazıları ve TFF'de çalışan bazı profesyoneller başarılı olmamam için çok çabaladılar.Mesela Türkiye'yi 7 bölgeye bölüp, scout ekipleri kurup, kaliteli genç isimleri çıkarmak istedim.Geçensezon G.Saray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Ümit Öztürk, 'devam' kararı vermiş,'ın yakaladığı bu kare ise gündeme damga vurmuştu. Yusuf Namoğlu, VAR'ın başındaki Bülent Yıldırım'ın, Öztürk'ü ekran başına çağırdığını ancak 'ayağa basma' olduğunu söylemediğini açıkladı.diyesordum,dedi vedevam etti: "Benden evvelhakem tayinlerine karışmışlar.Benim dönemimde de karışmakistediler.TFF'nin bilgisayarlarınıdeğil, kendi bilgisayarımıkullandım. Şahsitelefonumu kullandım.Çok sinirlendiler.Namoğlu'na ardındanşu soruyu sordum, "Cevabı hemenverdi: "Profesyonel hakem ve yardımcıhakemlik sistemini getirdik.Performans analiziyapıyor. Sezon öncesindehakemlere de futbolculargibi 15 gün kampuygulaması getirdik. Hakemkurslarını 9 güne çıkardık.Nitekim HalilUmut Meler, Ali Şansalan,Zorbay Küçük, Atila Karaoğlan,Arda Kardeşler, Bahattin Şimşekgibi hakemleri çıkardık. Halil UmutMeler'i mesela, 1.5 yılda FIFA yaptık."Bizim ilk anlattığımız sistemi eleştirenler şimdi IFAB'ın alacağı karara baksın...KONUŞURKEN geldik VAR'a... Konuyu kuruluş aşamasındaki insana soralım dedik...diyen Namoğlu, şu sıkıntıları anlattı: "VAR'ı biz kurduk ama birçok şeyine karışamadık. Maçlar bitiyor, ama bize bir rapor gelmiyor. Oyun ne kadar durdu, pozisyonda ne kadar inceleme yapıldı?Raporlar işte o gruba gidiyordu" dedi. Namoğlu'nun 'O grup' dediğini ben biliyordum. Beşiktaşlı eski yönetici Cengiz Zülfikaroğlu ve ona bağlı çalışan Aybars Canbay'dan bahsediyordu."Tabiri caizse; davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı onların eline verdiler. VAR, iki başlı bir sisteme döndü. Ben hakemlere 'Yüzde 70 bile ihtimal dahilinde olursa pozisyonu izlemesi için hakemi çağırın' dedim.Şöyle dediler, "Bizde uygulanan VAR, Turkish VAR. Dünyada böyle uygulama olmaz."Çünkü, IFAB benim söylediğim olayı hayata geçirecek. Yani şüphe varsa VAR'daki hakem, sahadaki hakemi çağıracak ve onunla konuşacak.Öyle dedikodular çıkarttılar ki neymiş efendim, Avrupa'da VAR'a az gidiliyormuş, Türkiye'de fazla gidiliyormuş.Namoğlu anlatmaya devam ediyor: "Bazı maçlarda da sorun çıkınca -ki bu sorunlar hakemlerin kafasının karıştırılmasından olmuştur- ortalık karıştı.Hakem Hüseyin Göçek ısrarla '' diyor. Pozisyona yakın olan yardımcı hakemin ikazına rağmenHalbuki çağırsa ve Hüseyin'e, "Kardeşim pozisyon temiz. Bak izle, pozisyon bu" dese kararı da Hüseyin'e bıraksa iş çözülecek.Penaltı atışından sonra oyunu Fenerbahçe lehine endirekt serbest vuruşla başlatıyor. Fırat Aydınus VAR'da… Hakemi çağırsa, iki takım oyuncularının da penaltı atışında ceza alanı ihlalini gösterse penaltı tekrar edilecekti. Yapmıyor.Hakemi davet ediyor ama Galatasaraylı oyuncunun havada Trabzonlu oyuncunun ayağına bastığını söylemiyor.Şunu sordum Yusuf'a… Biz 'Takım Oyunu' program ekibi olarak VAR sistemini gelip yerinde inceledik. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. VAR ve AVAR var….Dedi ki,"Teknik ekipte çalışanlarda fanatikler var mıydı? diye sordum,diye yanıt verdi.Bu teknik ekip konusu açılınca aklıma Trabzonspor- Gençlerbirliği maçı ve Sörloth'un gördüğü kırmızı kart pozisyonu geldi. Gençlerbirliği oyuncusunun attığı iki tane tekmeyi hızlı film gibi gösterip, Sörhoth'un itmesini defalarca hakemin gözünün önüne sokup oyuncuyu attıran da bu teknik ekipte çalışan vatandaşlardı!Futbolcunun topa dokunduğu anı bir salise öne alsan ofsayt olur veya olmaz. Teknik ekip hakemden daha etkili VAR olaylarında. Yani bu teknik ekip ve federasyondaki o grup, komiteyi aslanların önüne atıyorlardı.