Play-off’u Koç istemiş

ERMAN TOROĞLU

Maçlar oynanıyor, canlı canlı. Hakemler karar veriyorlar artı eksi. Maçtan sonra kulüplerimizin büyük başkanları ahkâm kesiyorlar; 'diye. Yani olay canlı. Pekâla... Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bir virüs belası var.Ve sonunda Kulüpler Birliği Başkanı bir açıklama yapıyor. Başkan Sepil, 'Biz konuştuk, tartıştık. Sonuçta üç tane karara vardık' diyor. Bu üç karar şöyle: İlk hedef liglerin 17 Nisan tarihinde başlatılması, erteleme uzarsa play-off sistemi uygulanması, süreç uzarsa ligin mevcut haliyle tescil edilmesi.Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle play-off sistemi konuşulmadı deniyor.Şimdi gelelim sadede. Geçen hafta maçlar oynanır mı oynanmaz mı, seyircili mi seyircisiz mi derken seyircisiz oynanıyor.Bu sefer Koronavirüs salgını arttıkça Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF'yi, Kulüpler Birliği Başkanı'nı ve diğer başkanları toplantıya çağırıyor. Burada işin püf noktası (duyduğuma göre)Bakan diyor kiYine ses yok. Sonra da bu tartışmalar büyüyor. Yahu arkadaşlar UEFA sizin önünüzü açarken bir tarih de vermiş, rahat rahat top oynayın, tartışın ve en doğruya varın diye.Esas malın sahibi Kulüpler Birliği. Esas okkanın altına gidecek olan kulüpler. Sizin futbolcularınız ve özellikle siz, maç 90+5'te bitincedemiyor musunuz? Acaba 10 dakika uzatma oynansa ne değişirdi?UEFA, bize bu süreyi değil de bir sene verse siz yine bir halt yapamayacaksınız. Çünkü vakıf değilsiniz, çünkü şov peşindesiniz. Play-off sistemine hemen hemen bütün takımlar karşı duyduğum kadarıyla. Ama Sepildiye açıklama yapıyor. Ancak bazı kulüpler 'Hayır konuşmadık' diyor. Eğer böyleyse tek cümle şunu söylemek lazım: 'Eğer siz telekonferansla bile bazı şeyleri halledemiyorsanız ve malınıza sahip çıkamıyorsanız, sakın MHK ve hakemlere sallamayınız.Peki başkanlar siz ne isterseniz var, VAR da var, VARoğlu var da var. Düştüğünüz duruma bakın. Çünkü siz doğru işler yaparsanız TFF'den daha güçlüsünüz. Çünkü mal sizin. TFF uygulayıcı.Çoğunuz ticaret yapıyorsunuz ve malınıza sahip çıkıyorsunuz. Burada niye sahip çıkamıyorsunuz,